Třetí dávku vakcíny proti covidu dávat už po 5 měsících, navrhuje vládě MeSES

Aktuálně je možné si pro třetí posilovací dávku vakcíny přijít po uplynutí půl roku od podání druhé dávky. MeSES navrhuje toto období o měsíc zkrátit.

V případě vakcíny Janssen by se lidé měli, podle Zdeňka Hela, přeočkovávat již po dvou měsících. Lepší by však bylo přeočkování jednou z mRNA vakcín, Pfizerem nebo Modernou, které mají lepší výsledky, doplnil na Twitteru Hel.

Zdenek Hel @HelZdenek Skupina MeSES navrhuje zkrátit minimální interval mezi druhou a třetí dávkou vakcíny proti Covid-19 ze 6 na 5 měsíců pro všechny osoby starší 18 let. Je zapotřebí tento krok implementovat co nejdříve, aby pomohl kontrolovat současnou vlnu epidemie. oblíbit odpovědět

Přeočkování třetí dávkou není momentálně omezeno ničím jiným než šestiměsíční lhůtou od druhé dávky. Týká se tedy všech osob nad 18 let. Primárně je doporučováno rizikovým skupinám, tedy seniorům a lidem s oslabenou imunitou. Doporučuje se také zdravotníkům.

V Česku je třetí posilovací dávka k dispozici od konce října a stejně jako první dvě dávky je dobrovolná. Vícero studií potvrzuje, že časem ochranný účinek vakcín proti koronaviru klesá. Největší propad v účinnosti přichází právě po 5 měsících, kdy by podle MeSES mělo dojít k přeočkování.

Na čtvrteční tiskové konferenci skupina MeSES vyzvala vládu k okamžitému testování žáků na školách, ideálně dvakrát týdně a PCR testy. Také je podle nich nutné dosáhnout vyšší proočkovanosti. Motivací může být i nabídka dvoudenního volna kvůli vakcinaci.

„Doporučujeme zaměřit se na maximální využití existujících ‚levných nástrojů‘ pro boj s epidemií: očkování, testování a ochrana dýchacích cest. Ve všech těchto oblastech je nadále velký prostor pro zlepšení a jejich kombinované posílení je významné pro zpomalení šíření epidemie v populaci a záchranu lidských životů,“ uvedli na konferenci odborníci.



Česku se nedaří zbrzdit epidemii koronaviru, tento týden dosud přibylo třikrát víc než 10 000 nových případů nemoci covid-19 a podle expertů nelze v příštích dnech čekat zásadní zvrat negativního vývoje.

Vláda v demisi v pátek dnes rozhodla o plošném testování ve školách, cílem je zachovat prezenční výuku. Několika přetíženým nemocnicím budou znovu pomáhat vojáci. Ve hře je zavedení dalších restrikcí, která se dotknou zřejmě jen neočkovaných. Končící kabinet, který nová pravidla ještě konzultuje se zástupci nastupující vládní koalice, má rozhodnout příští týden.



Příští týden by vláda měla rozhodnout o dalších opatřeních, jak se pokusit epidemii zpomalit, Vojtěch zatím neřekl, jaká budou. Platit by měla od 29. listopadu a mluví se o takzvaném rakouském modelu, kdy by na kulturní a sportovní akce nebo do restaurací mohli jen lidé, kteří jsou proti koronaviru očkování nebo jsou do půl roku po prodělání nemoci. Ve hře je ale i mírnější varianta, že by se uznával i přesnější PCR test.