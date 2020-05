Tři čeští ministři zahraničí vyčinili židovskému státu. Nejvíc nevole spustili doma

Česká diplomacie si dobré vztahy s Izraelem hýčká. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se dvěma předchůdci nyní ale sepsali komentář, kde zpochybnili izraelský plán zbudovat osady v místech, jež si nárokuje Palestina. Zábor Západního břehu nazvali anexí. Obratem se ohradili jak prezident Miloš Zeman, tak premiér Andrej Babiš (ANO).

Tím věc nekončí. „Prezident bude nadále tuto závažnou záležitost řešit,“ sdělil webu Lidovky.cz jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Šéf zahraničního odboru Hradu a poradce premiéra Rudolf Jindrák dodal, že situace si žádá nejvyšší formát – schůzku ústavních činitelů.



Premiér už akci probral s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. „O textu jsem se dozvěděl z novin, zbytek je bez komentáře,“ uvedl Babiš na dotaz webu Lidovky.cz, zda doporučoval výměnu ministra či větší výrazovou střídmost.

Co se stalo

Kdo si v sobotu ráno otevřel Právo, narazil na ten nebývalý úkaz – společný článek Tomáše Petříčka, Lubomíra Zaorálka (oba ČSSD) a Karla Schwarzenberga (TOP 09). Komentují zde společný plán Bílého domu a Izraele ze začátku roku, který trojice autorů bez obalu nazývá úmyslem anektovat část okupovaných palestinských území. Trio složené ze dvou bývalých a jednoho úřadujícího ministra zahraničí uznává, že na straně Palestiny jsou problémy s teroristy a že příležitost ustavit dva státy, jež spolu budou mírově koexistovat, se už párkrát promrhala. Jenže teď volají ku zodpovědnosti Izrael: „Palestinci nyní nejsou těmi, kdo zvažují jednostranný krok hrubě porušující mezinárodní právo.“



Prezident Miloš Zeman – aktivní příznivec přesunu české ambasády z Tel Avivu do územně sporného Jeruzaléma – nečekal, že článek uvidí. Od pátečního rána podle informací Lidovek.cz na Hradě věděli, že iniciativa vznikla, ale věřili, že ji zažehnali. Dva aktivní ministři, tři bývalí šéfové diplomacie; bylo zřejmé, co si o tom bude izraelská ambasáda myslet.

Nápad vzešel z hlavy Petříčkova poradce Jana Šnajdaufa. Arabista je ministrův kamarád, který pracoval pro Evropskou službu pro vnější činnost, jeden z bruselských úřadů - a je také ministrův spolujezdec z oné nešťastné cesty, při níž na infarkt zemřel taxikář. Akce se řídila z Černínského paláce: tam vznikl první nástřel textu, ostřejší než výsledek. Tam se zařizovalo, kdy a kde konečná podoba vyjde.

Další šedá země

Evropská unie má Izraeli za zlé, že se na základě biblických odkazů chystá vzít, co považuje za své, ale co podle mezinárodního práva tak jednoznačné není. Ministři zahraničí členských států EU minulý týden jednali o tom, jak se k problému postaví, trestat osady sankcemi však nechtějí, proti tomu se postavil i Petříček coby zástupce Česka.

Brusel doufá, že židovskému státu nápad vymluví, třebaže ho k tomu ponouká americká velmoc. A z tohoto podloží se zrodila v Petříčkově okolí potřeba ozvat se. Nová izraelská koalice včlenila nápad do vládní smlouvy a s debatou nad „rozšířením svrchovanosti“ chce začít začátkem července.

Podobné komentáře vycházejí v různých listech v různých státech, třeba Francie s horkou odborářskou krví se netají, že prosazuje případné sankce osad na okupovaném břehu, podobně jako je EU uvalila na Rusko, když realizovalo svůj historický nárok na Krym. Jenže v Česku nabrala geopolitika rychlost díky brázdám domácích animozit a vztahů.

Prezident Zeman od počátku druhé vlády Andreje Babiš (ANO) pojal Černínský palác jako své cvičné hřiště. Původní nápad ČSSD, aby se ministrem zahraničí stal Miroslav Poche, smetl. Vlivný sociální demokrat z pražské buňky a bývalý europoslanec musel ustoupit a předsadil do resortu svého někdejšího asistenta z Bruselu Petříčka. Od té doby je Zemanův úsměv, dojde-li na Petříčka, o poznání vlažnější.

Hrad i teď vidí za rozkolem Pocheho a jeho zlomyslnost. Protože předseda ČSSD Jan Hamáček měl slíbit, že problematický komentář nevyjde, ale on vyšel. Jestli Miloš Zeman něco nesnese, je to pocit, že nad ním někdo vyzrál. Notabene měl-li by to být Poche.

Podle zdrojů webu Lidovky.cz v rovnici tentokrát nefiguruje, Šnajdauf si s ním není nijak blízký, ale v diplomacii a politice je důležitý i umělecký dojem: to, jak věci vypadají. Tím se dostáváme ke druhému problému v celém příběhu - iniciativa tří ministrů zahraničí, což má váhu, pocuchala pěstovaný postoj české politiky coby otevřeně stranící Izraeli.

„Z mého pohledu je to velký mezinárodní problém: ve věci Izraele jsme byli třicet let předvídatelní. Článek tří ministrů z nás dělá další šedou zemi s nejasným názorem a poškozuje postavení České republiky,“ řekl webu Lidovky.cz Rudolf Jindrák, šéf zahraničního odboru Hradu a poradce premiéra.

Radši nového ministra

Rozladění Hradu rozechvělo hned o víkendu struny i na Úřadu vlády, pročež premiér reagoval s vehementní odmítavostí. „Je neakceptovatelné, aby v tak zásadní věci, jako jsou vztahy s Izraelem, vydávali jednotliví členové vlády, v tomto případě dva ministři, své vlastní stanovisko, které na vládní úrovni nebylo nikdy konzultováno, ale které je v zahraničí vnímáno jako stanovisko České republiky,“ sdělil webu Lidovky.cz.

Zhruba ve stejné době mluvčí Hradu Jiří Ovčáček tlumočil Zemanovo „ostře nesouhlasné stanovisko, podle něhož článek poškozuje české vztahy s Izraelem i USA a odporuje dikci české politiky vůči židovskému státu. Podle informací Lidovek.cz z prezidentovy kanceláře odešla soukromými kanály i žádost, aby se v Černínském paláci vyměnil ministr.

Premiér tuhle zprávu odmítl komentovat, vicepremiér Hamáček ji ponechal bez odpovědi úplně. Vyhrocená nálada se mu nehodí: v éře koronavirové epidemie se u prezidenta dobře zapsal, vycházejí spolu, různými výroky se politicky bonifikují. A teď se rozhořel zlobný uhlík staré křivdy vůči Petříčkovi.

Reakce dvou nejsilnějších opozičních stran na trhlině v diplomatické glazuře odpovídají jejich naturelu. ODS se dlouhodobě profiluje jako milovník jestřábího politického stylu Izraele, který leckdy nemá moc na výběr, chce-li v regionu jakožto demokratický a vědecky pokročilý stát přežít. „Článek veřejně podráží vyjednávací pozici Izraele, našeho dlouholetého spojence. Jeho zveřejnění považuji za velkou chybu,“ sdělil pro Lidovky.cz europoslanec ODS Alexandr Vondra.

Naopak Piráti nevidí důvod článek kritizovat: od české pozice se neodchyluje. Evropa i Česko ve svých dokumentech uznávají jako řešení izraelsko-palestinského střetu mírový vznik dvou státu. „Jedná se o věcný a pragmatický pohled na situaci na Blízkém východě. Nároky na dodržování principů mezinárodního a humanitárního práva musí platit i pro naše dlouholeté přátele, mezi které stát Izrael bezesporu patří,“ míní předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Nastalý střet má ještě jednu rovinu, která hloubí vrásky diplomatům. Pomyslná schránka na nóty už se napíná stížnostmi od Rusů z důvodů sundané sochy maršála Koněva či ricinové kauze, zbytek prostoru plní přípisy z Číny kvůli setrvalé touze různých předsedů Senátu odjet na Tchaj-wan. Zveřejněný článek přidává do stáje naštvaných velmocí ještě Američany.