Máme tři kandidáty na premiéra, řekl Babiš. Poprvé zmínil Schillerovou

Babiš tak připustil, že by se do čela vlády mohl po vítězství ANO ve sněmovních volbách vrátit i on sám a že první místopředseda ANO a Sněmovny Havlíček, který je v čele stínové vlády ANO, nemá jisté to, že by skládal vládu.

Babiš zvýraznil silně šéfku poslaneckého klubu Alenu Schillerovou. Kdyby ANO nominovalo ji, byla by skutečně poprvé předsedkyní vlády. Neblíže k tomu měla v roce 2013 Miroslava Němcová z ODS, když padla vláda Petra Nečase.

Tehdejší prezident Miloš Zeman ale ignoroval ve Sněmovně existující většinu a místo Němcové jmenoval premiérem Jiřího Rusnoka, jehož kabinet pak nezískal důvěru a byly předčasné volby.

Na dotaz, zda by mohl vést vládu on a za jakých okolností, Babiš odvětil: „Tak to se uvidí. Já myslím, že to záleží na tom, jak dopadnou ty volby, jaký bude koaliční potenciál a tak dále.“ Hnutí ANO to podle něj moc neřeší.

Babiš řekl, že se to uvidí i podle toho, zda po evropských volbách vzniknou, nebo se prosadí některá uskupení, která nyní ve Sněmovně nejsou. Ideologickým nepřítelem jsou pro něj Piráti. „Proti těm budu bojovat, i když nebudu v politice.“

Těžko si Babiš umí představit spolupráci se současným premiérem Petrem Fialou. „Já jsem jako premiér za panem Fialou chodil, tajně, ani jste to nevěděli, třikrát. On se mnou nemluví,“ prohlásil Babiš.

„Pan premiér nikdy nepovažoval svoji komunikaci s panem Babišem za tajnou a je pro něj překvapení, že on ano. Každopádně, pokud má pan Babiš zájem s ním hovořit, je mu k dispozici. V zájmu České republiky a občanů,“ zprostředkoval reakci předsedy vlády mluvčí Václav Smolka.

Hnutí ANO by ve volbách podle průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi dominovalo s 34,5 procenty hlasů. Za ANO by se umístila koalice SPOLU s 18,5 procenty hlasů.