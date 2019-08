Tři muži na Karvinsku byli obviněni za nelegální výrobu cigaret. Stát připravili o téměř 15 milionů

OSTRAVA Kvůli nelegální výrobě cigaret obvinili policisté ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby tři muže z Karvinska ve věku od 31 do 57 let. Za výrobu téměř šesti milionů milionů kusů nelegálních cigaret jim hrozí až desetileté vězení. Stát tak na dani připravili o téměř 15 milionů korun. Novinářům to v pátek řekl vedoucí odboru hospodářské kriminality moravskoslezské policie Martin Válek.

Muži cigarety vyráběli od letošního února do července. Jeden z obviněných byl předsedou představenstva firmy, která provozovala sklad s tabákovými výrobky a rovněž vlastnil linku na výrobu cigaret.

Lihoviny a cigarety podraží. Sněmovna podpořila zvýšení daní, opozice rozhodnutí kritizuje „Vedle legální výroby cigaret na té lince prováděl i nelegální výrobu. Nelegálně vyrobené cigarety neměly platnou tabákovou nálepku,“ uvedl Válek. Druhý obviněný byl zaměstnanec firmy a podílel se na výrobě a balení cigaret. Třetí je převážel do skladu, kde je nelegálně skladoval a zajišťoval jejich prodej. Spektrum odběratelů bylo podle Válka různorodé. „Tímto způsobem vyrobili necelých 5,7 milionu kusů těchto cigaret, zkrátili spotřební daň za necelých 15 milionů korun,“ doplnil Válek. Během prohlídek policisté našli například 129 kilogramů řezaného tabáku, ale i zhruba 59.000 kusů nelegálních cigaret a další potřeby k výrobě cigaret jako jsou filtry, dutinky nebo cigaretové papírky. Dva obvinění jsou ve vazbě. K trestní minulosti obviněných se Válek nechtěl vyjadřovat. Policie nezveřejnila ani to, zda výrobci nelegálně vyráběli nějakou konkrétní značku cigaret.