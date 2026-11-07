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Kdy bude letos Popelka? Vrací se na ČT, v Německu ji dávají už 15. listopadu

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  7:50aktualizováno  7:50
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Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)

Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973) | foto: © Filmové studio Barrandov / DEFA

Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
Pavel Trávníček a Libuše Šafránková v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
Helena Růžičková coby Droběna v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
Libuše Šafránková a Pavel Trávníček v pohádce Tři oříšky pro Popelku (1973)
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Letošní adventní a vánoční se neúprosně blíží. K tomuto období patří kromě vůně purpury, perníčků a svařeného vína i televizní pohádky. Absolutní klasikou je film Tři oříšky pro Popelku. V Česku se letos dílo Václava Vorlíčka s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem v hlavních rolích vrací na obrazovky veřejnoprávní České televize. V Německu, kde je pohádka také velmi populární, už fanoušci vědí, kdy a kolikrát ji uvidí.

V Německu odvysílá pohádku Tři oříšky pro Popelku poprvé veřejnoprávní ARD na stanici Erste už v neděli 15. listopadu. Celkem pohádku Němci mohou vidět na veřejnoprávní televizi i na regionálních stanicích až do 6. ledna sedmnáctkrát. Například během Štědrého dne bude k vidění třikrát.

Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou film sledovat v lineárním televizním vysílání, je pohádka k dispozici na platformě ARD-Mediathek od prvního data vysílání až do 12. ledna.

Navzdory pověsti, že Němci pouštějí Tři oříšky pro Popelku o Vánocích „neustále“, se za posledních dvanáct kompletních sezon počet držel v poměrně úzkém rozmezí 13 až 19 televizních vysílání za sezonu. Rekordních 19 repríz měla pohádka v sezonách 2020/21 a 2025/26.

V Česku se vánoční klasika vrátila po dvouleté přestávce opět na obrazovky České televize. Předloni a loni pohádku měla na programu Televize Seznam.

„Pohádku Tři oříšky pro Popelku nabídneme na ČT1 ve čtvrtek 24. prosince krátce před devátou hodinou večerní a v sobotu 26. prosince kolem čtvrté hodiny odpolední. Oblíbená pohádka bude také po dobu sedmi dnů od Štědrého dne k dispozici v iVysílání České televize,“ uvedl za Českou televizi Radek Konečný.

KVÍZ: Tři oříšky pro Popelku slaví 50 let. Jak znáte legendární pohádku?

Pohádka, která vznikla ve spolupráci československých filmařů s kolegy z tehdejšího východního Německa, měla premiéru v kinech 16. listopadu 1973. Záhy se stala součástí vánočních svátků nejen u nás, ale i na Slovensku, v Německu, Norsku a dalších zemích. Tři oříšky pro Popelku se prodaly do více než třiceti zemí světa.

Mezi největší fanoušky Popelky patří dlouhodobě Norové. Možná proto se této pohádce dostalo remaku právě od norských tvůrců. Tři přání pro Popelku vznikly v roce 2021.

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