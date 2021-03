Trikolóra má i po odchodu Klause pořád ještě šanci, míní Herzmann. Může přitáhnout voliče z více táborů

Třičlenné uskupení kolem Trikolóry má podle sociologa Jana Herzmanna i po odchodu svého lídra Václava Klause mladšího naději se do sněmovny podívat.

Lidovky.cz: Odchází Václav Klaus mladší od projektu, který neměl šanci na úspěch?

Nemyslím, že by Trikolóra či její koalice neměla vůbec šanci. Samozřejmě by z pohledu práva nesměla mít podobu trojkoalice, jelikož by tím pádem museli dostat zřejmě alespoň devět procent, podle toho, jak dopadne jednání o volebním zákoně. Jako jeden subjekt ale na pět procent měla a řekl bych, že s jistou mírou pravděpodobnosti stále má.

Lidovky.cz: Kdo může nyní slavit?

Přiznám se, že nevím. Samozřejmě platí, že toto uskupení Trikolóra, Svobodní a Soukromníci nemá žádnou podobně výraznou osobu. Zároveň je poměrně homogenní a nebylo zásadním ohrožením pro nikoho konkrétního, ačkoliv má potenciál přitáhnout voliče z několika táborů. Nabízí se ambice přetahovat voliče ODS či SPD, avšak nemám dojem, že by šlo o soustředěný útok na kterýkoliv z nich. Ale nevím, kdo by měl slavit. Nemyslím si totiž, že by se příznivci tohoto uskupení prostě zvedli a šli podporovat někoho jiného. Smutní by ale být měli, odchod Klause mladšího velmi snižuje jejich šance proniknout do sněmovny, není to ale vyloučené.

Lidovky.cz: Neoddechli si ale přece jen v ODS či SPD?

Nerad bych dělal účet bez hostinského, uvidíme, kdo se postaví do čela Trikolóry. Počkejme si, zda to bude dost silná a zajímavá osobnost. Je málo pravděpodobné, že to bude někdo ještě výraznější než Klaus junior. Nicméně se někdo známý, silný a mimo politiku stojící najít může.

Lidovky.cz: Pošilhává teď Tomio Okamura po voličích Trikolóry?

Určitě, podobně jako ODS. Je to tak vždy, když odstoupí lídr. Nechci ale nyní vydávat prognózy, dokud nebudeme vědět, zda se v čele té trojkoalice objeví silná osobnost, či zda se třeba úplně rozpadne. Pole pro spekulace je široké, na novém lídrovi bude velice záležet.

Lidovky.cz: Nemůže do situace promlouvat působení opět aktivního Václava Klause staršího?

Také jsem si tu otázku kladl. Možná Klaus mladší spoléhal na podporu Klause staršího ve volbách. Že by ale pan exprezident měl záměr vytvořit subjekt, který by Trikolóře na přímo konkuroval, tím si nejsem jistý. I když se Klaus starší nyní tváří, že by do voleb i vstoupit chtěl.

Lidovky.cz: S heslem Antibabiš už jsme se seznámili. Václav Klaus starší nyní přišel s rétorikou Antipiráti, jelikož je prý považuje za extrémní levici. Cílí tím na existující skupinu voličů?

Označování Pirátů za krajní levici je slyšet z mnoha koutů republiky. Směr „Antipiráti“ je ale svým způsobem i koalice Spolu složená z ODS, lidovců a TOP 09. Také oslovuje voliče, kteří by jinak mohli volit koalici Pirátů a Starostů. Byť pro koalici Spolu to určitě není ten hlavní cíl. Naopak mi připadá, že je to hlavní program čehokoliv, co se snaží probudit či přímo organizovat Václav Klaus starší.