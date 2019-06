‚Trikolora nebudí emoce jako vlajka.‘ Pro Klausovo hnutí může být složité se odlišit od SPD, říká expert

PRAHA Nové hnutí Václava Klause mladšího zřejmě ponese název „Trikolora hnutí občanů“. Podle experta na mediální komunikaci Karla Křivana bude ale pro uskupení složité se při použití národních barev od ostatních odlišit. „Třeba prezident Klaus se odlišit vždy uměl, ODS ostatně na začátku svým designem vyčnívala. Nyní to bude úloha jeho syna,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Co by měl název evokovat?

Nevidím Klausovi mladšímu do hlavy, ale asi to má vyjadřovat vlastenectví, vztah k zemi a důraz na národní stát. Zkrátka česká příslušnost, těžko se už dnes hledá grafické vyjádření příslušnosti k našemu regionu.

Lidovky.cz: Není „Trikolora“ trochu krkolomný název?

Když jsem začínal v reklamě, řekla nám na jeden návrh názvu jedna zahraniční expertka, že to není „mňam mňam“. Smáli jsme se jí, ale dnes už to chápu. Je to i případ Trikolory. Není to zkrátka libozvučné, hezké. Neplyne to z úst, nedá se to skandovat. Navíc to není nic, k čemu by lidé měli emotivní vztah, který máme k vlajce či hymně. Navíc je trochu nešťastné, že si českou trikoloru mohou někteří plést s ruskou.

Lidovky.cz: Zaregistrována je také doména 3kolora.cz. Je to snaha o originalitu?

Je to zřejmě pokus o moderní přístup, třeba nás překvapí a použijí i jiné než národní barvy. V marketingu to není nic nového. Ostatně lidé od reklamy se také smáli grafické podobě kampaní ANO, které měly moderní design chatovacích bublin. Ale funguje to. Víc než pokus o modernitu, bych v tom nehledal.

Lidovky.cz: Národní barvy používali viditelně Republikáni Miroslava Sládka a dnes SPD. Navazuje na ně tedy Klausova Trikolora?

Nic tak hlubokého bych tam nehledal, vědomě zřejmě na nic nenavazuje. Jiná věc už je, že se možná pokouší o podobnou voličskou vrstvu.

Lidovky.cz: Můžeme tedy čekat, že se budou chtít nějak odlišit?

Já bych nějaký takový pokus čekal. Třeba prezident Klaus se odlišit vždy uměl, ODS ostatně na začátku svým designem vyčnívala. Nyní to bude úloha jeho syna.



Lidovky.cz: Grafický manuál Klausova hnutí zatím neznáme. Je česká trikolora marketingově použitelný motiv?

Národní barvy nejsou pro politickou stranu nic proti ničemu. Záleží na způsobech, jak s nimi budou pracovat. Jak už jsem ale říkal, motivů využívajících bílou, červenou a modrou je přehršel. Spousta lidí na sociálních sítí dává za svá jména a příspěvky malé české vlaječky. Pro novou stranu to bude složité v komunikační rovině se odlišit třeba od Okamurovy SPD. Její billboardy byly do Evropských voleb například dobře srozumitelné. Na druhou stranu je Václav Klaus mladší výrazný natolik, že jeho osoba třeba v konečné vizualizaci záměně zabrání.

Lidovky.cz: Jak moc se lidé vlastně v politice orientují očima?

Obrázky vnímáme více než texty. Důležité u nich je, aby byly na první dobrou zapamatovatelné. Sdělení musí být zcela jasné, aby bylo na první pohled poznat, že se jedná o tu konkrétní limonádu nebo stranu. V této konzistenci například vyniká ANO, všichni ostatně známe příklady výrobků, kde ani nepotřebujeme vidět název značky, abychom věděli, o co jde.