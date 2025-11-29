O směřování Trikolory mají její členové rozhodnout na chystaném sněmu. Variant je podle poslankyně a předsedkyně Trikolory Zuzany Majerové více.
Podle informací redakce se mluví o spojení s hnutím SPD Tomia Okamury. To však někteří členové Trikolory těžce nesou. Podle nich by to v konečném důsledku znamenalo zánik strany.
V partaji, která má několik stovek členů, to vře již delší dobu, a to i kvůli trestnímu oznámení, který na vedení Trikolory podal jeden z bývalých členů. Má podezření na nezákonné hospodaření. Další pak upozorňují na to, že jim je kvůli dotazům na financování zastavováno členství.
„Něco na způsob CDU/CSU“
„Ne,“ reagoval na dotaz ohledně možného spojení předseda plzeňské krajské organizace Trikolory Pavel Hrouda. Podle informací iDNES.cz stejný názor mají mnozí straníci. Většina z nich ale o tom odmítá na záznam mluvit.
„Děkuji za oslovení, ale nebudu se vyjadřovat,“ uvedl například Josef Alexa, který nyní zastává pozici starosty obce Obora.
Předsedkyně strany Majerová pro iDNES.cz uvedla, že variant ohledně budoucnosti je hned několik.
„Dál jako samostatná strana, nebo jako doposud ve spolupráci s SPD a dalšími, nebo v užší spolupráci s SPD, tedy něco na způsob CDU/CSU, nebo ve spolupráci s někým jiným, nebo můžeme s někým splynout,“ vyjmenovala redakci směry, kterými by se Trikolora mohla ubírat.
Majerová také dodala, že by si přála, aby podobné varianty zvážili i Svobodní, kteří v letošních Sněmovních volbách kandidovali spolu s SPD, stranou PRO a právě Trikolorou.
Redakce oslovila také zakladatele Trikolory Václava Klause mladšího. „Nevyjadřuji se k veřejným věcem,“ odvětil pouze.
„Logický důsledek vlasteneckého spojenectví“
V SPD se spojením či užší spoluprací s Trikolorou problém nemají.
„Případnému těsnějšímu spojenectví s Trikolorou se hnutí SPD nebrání, přeci jen si na rovinu řekněme, že by šlo o logický důsledek našeho vlasteneckého spojenectví, které mělo od začátku spojovat všechny pronárodní síly do jedné platformy,“ uvedl Radovan Vích, člen předsednictva SPD.
Souhlasí i poslanec Miroslav Ševčík, který vedl kandidátku SPD, Trikolory, Svobodných a PRO na jihu Moravy. „Myslím, že by to bylo dobré a určité věci nasvědčují, že by to takhle mohlo dopadnout,“ vyjádřil se k možnému sloučení Trikolory a SPD.
Šéf SPD Tomio Okamura a předseda poslaneckého klubu Radim Fiala případné varianty užšího spojenectví s Trikolorou nechtěli komentovat.
Podle politologa Milana Školníka z Provozně ekonomické fakulty České zemědělské univerzity je představa těsnějšího spojenectví Trikolory a SPD velmi komplikovaná, protože uskupení nejsou vzájemně vyrovnaná.
„Německý model, který mimo jiné zmiňuje paní Majerová, by dával smysl v případě, že by Trikolora byla velmi silná třeba v jednom konkrétním kraji. Nic takového se ale neděje. Trikolora se tedy musí rozhodnout, zda nadále zůstane osamocená, anebo se přidá k většímu subjektu, což ale může být náročné nejen pro jednotlivé osobnosti, ale i po stránce administrativy,“ podotkl Školník.