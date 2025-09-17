„Kyberprostorem, internetem, sítěmi kolují stovky a tisíce různých memů, předělávek, parodií, pozměněných obrázků. Jednu takovou předělávku Rychlých šípů jsme použili, protože nám přišla vtipná a milá. Rychlonožka, jenž maminku poučuje, že „volby do poslanecké sněmovny jsou skoro stejně důležité jako volba Velkého Vonta“, je boží,“ napsal dále v odpovědi pro iDNES.cz Štěpánek.
Podle něj upravený komiks nevyrobil někdo, kdo chce Rychlé šípy zneužít, ale kdo je má rád. „Skautské nadaci Jaroslav Foglara, jež vlastní práva k Foglarově pozůstalosti, se to nelíbilo, především ten politický podtext, požádala nás, abychom to stáhli, my jsme obratem vyhověli, já jim poslal omluvný dopis a oni poděkovali, že jsme jim vyhověli,“ popsal dále první místopředseda Trikolory s tím, že tak se to řeší mezi slušnými lidmi.
„To je celé. Dál už je to jen o podrazácích a udavačích z vlastních řad, ale to si v Trikoloře také vyřešíme,“ dodal Štěpánek.
V Trikoloře to však vře již delší dobu. Jak redakce nedávno upozornila, tak strana dokonce čelí trestnímu oznámení, které podal bývalý člen. Viní vedení v čele se Zuzanou Majerovou z tunelování strany. Ta obvinění označila za nesmysl.
Trestní oznámení, namířené proti současnému vedení, inicioval bývalý místopředseda strany a brněnský zastupitel Petr Levíček. V dokumentu mimo jiné uvedl, že Trikolora za nejasných okolností přišla v posledních třech letech o většinu svých financí ve výši patnácti milionů korun. Osm milionů se pak z transparentního účtu postupně převedlo na účet provozní. Zda a kam odešly peníze z tohoto konta, není jasné.
Ke zmíněnému provoznímu účtu má přístup pouze předsedkyně Majerová, ředitel kanceláře Martin Gebauer a volební manažer Dan Štěpánek, který je synem místopředsedy strany Petra Štěpánka.
„Na Zuzku je spolehnutí“
„Hoši, pojedeme do Zlína volit Zuzku Majerovou. Na obecním úřadě si každý musíte vyzvednout voličský průkaz,“ stálo v úvodu upraveného populárního komiksu, který redakce iDNES.cz získala a v úterý na něj upozornila. Tvořily ho originální ilustrace příběhu Rychlých šípů, ale původní text byl nahrazen agitkou Trikolory.
V komiksu se také mimo jiné psalo, že je důležité, aby se do Sněmovny dostali chytří a spolehliví lidé. „Na Zuzku je spolehnutí,“ říká například Rychlonožka v komiksu Trikolory, který někteří členové šířili na sociálních sítích. Například právě Štěpánek, který k němu připsal, že je k použití.
Komiks končil slovy, že Majerová má na kandidátce jedničku. „Mám z těch chlapců radost, vy také, že?“ uzavřela příběh žena, která rozhovor Rychlých šípů poslouchala.
Roman Šantora ze Skautské nadace Jaroslava Foglara redakci iDNES.cz řekl, že již v neděli Trikoloru vyzvali ať přepracovaný komiks stáhne, že se jedná o porušení autorských práv.
„Jak Jaroslava Foglara, tak kreslíře Jana Fischera, obojí práva spravuje naše nadace. Trikolora se nám omluvila a komiks obratem ze svých profilů stáhla, takže tímto bereme věc za uzavřenou,“ doplnil Šantora.
Šéfka Trikolory Zuzana Majerová v letošních sněmovních volbách kandiduje jako lídryně společné kandidátky SPD, Trikolory, Svobodných a PRO ve Zlínském kraji.