Do Vltavy pod Karlovým mostem naskákali z lodí otužilci. Voda měla 3,5 stupně

Letos se konal patnáctý ročník tradiční akce. „Bylo nás přibližně pětačtyřicet, snažíme se držet počet do padesáti kvůli bezpečnosti a takhle se to dobře vejde na dvě lodě. Aby člověk zvládl podobné plavání, je potřeba se otužovat a trénovat od léta nebo podzimu minimálně dvakrát týdně,“ řekl předseda České otužilecké unie Vladimír Komárek.

Na řeku kousek od Karlova mostu plavce dopravily lodě. Do vody otužilci naskákali v místě, kde bylo v minulosti do řeky údajně svrženo tělo svatého Jana Nepomuckého, patrona plavců a loďařů. Kolem plavců kroužily také menší čluny plné novinářů a fotografů.

Jedna z pravidelných účastnic tříkrálového plavání, Irena Muzikářová, řekla, že ve vodě je to „jiný svět“, kde si vyčistí hlavu. Otužuje se pravidelně osm let. „Důležité je pravidelně a opatrně,“ uvedla.

Zdeněk Hrdý, který je každý rok jedním ze Tří králů, popsal, že prvního ročníku se tehdy účastnilo sedm lidí.

Předloni měla voda o tři stupně více, podle Hrdého je rozdíl znát, ale není to nic, na co by plavci nebyli zvyklí.

Účastníci setrvali ve vodě přibližně deset minut. „My když plaveme dvakrát týdně, jednou trénink a poté závody, tak jsme na studenou vodu zvyklí,“ řekla Nina Černá, která letos takto plavala podruhé. Počasí podle ní ale dnes nebylo nejlepší, kdyby svítilo sluníčko, tak by to podle ní bylo hezčí.

Komárek, který plavání organizuje, dostal od účastníků jako poděkování křišťálovou vázu se svým jménem.

Otužilecké plavání má v Česku dlouhou tradici. Nejznámější je Memoriál Alfreda Nikodéma, který zájemci plavou v Praze o druhém svátku vánočním. Podobné akce se na přelomu roku konají i v dalších městech.