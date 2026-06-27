Tropická noc na pětině stanic. V Klementinu teplota neklesla pod 23,7 stupně

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Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové...

Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na sobotu na pětině měřicích stanic. Nejteplejší byla v centru Prahy. (27. června 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové...
Výstražná předpověď od ČHMÚ (26. června 2026).
Výstražná předpověď od ČHMÚ (26. června 2026).
Výstražná předpověď od ČHMÚ (26. června 2026).
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Tropickou noc, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, změřili meteorologové v noci na sobotu v Česku na pětině měřicích stanic. Vyskytla se téměř ve všech krajích, od nížin po hory. Nejteplejší noc prožili lidé v centru Prahy. V Klementinu neklesla teplota pod 23,7 stupně Celsia.

Teplé noci se očekávají i na neděli a pondělí, uvedl v sobotu ráno na sociálních sítích Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Česko v posledních dnech zažívá vlnu veder, v sobotu se očekává překonání absolutního českého rekordu 40,4 stupně Celsia ze srpna 2012.

Podle statistik bylo historicky nejtepleji v noci 8. srpna 2013 v Bystřici pod Hostýnem, kde neklesla teplota pod 27,2 stupně Celsia. Meteorologové nevyloučili, že by tento rekord mohl být v noci na pondělí překonán.

„V přílivu velmi teplého vzduchu od jihozápadu každou nocí přibývá míst, kde teplota neklesne během noci pod 20 stupňů Celsia a vyskytne se takzvaná tropická noc. Dnes ráno tyto podmínky byly splněny přibližně na 20 procentech současně měřicích stanic ČHMÚ. Tropické noci se vyskytly napříč celým územím státu v nížinách, ve vyšších a výjimečně i horských polohách, ve velkých městech a téměř ve všech krajích,“ uvedli meteorologové.

Extrémní vedro

V noci na neděli by se průměr minimálních teplot měl pohybovat mezi 23 až 18 stupni Celsia. S ohledem na zesilující jižní vítr na Moravě meteorologové nevylučují, že se teplota během noci udrží na některých místech, zejména na Javornicku, i nad 25 stupni Celsia. Četnost míst s tropickou nocí nocí v Česku bude vrcholit v pondělí, kdy oblohu již částečně pokryje oblačnost přibližující se studené fronty.

„Předpokládáme, že se teploty v noci budou pohybovat nejčastěji v intervalu 24 až 19 stupňů Celsia a za souhry více podmínek může být ohrožen již zmíněný teplotní rekord z Bystřice pod Hostýnem,“ doplnili.

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