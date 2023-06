Česko zažilo první letošní tropický den, nejtepleji bylo v Plzni

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) o tom v neděli informoval na svých facebookových stránkách. Loni byl v Česku první tropický den zaznamenán skoro o měsíc dříve, a to 20. května, předloni to bylo 10. května.

„Hodnoty byly naměřené až po 16. hodině odpoledne. K hranici tropické teploty se pak přiblížila také stanice Dobřany, vzdálená 12 km jihozápadně od Plzně,“ uvedl ČHMÚ.

Tropické teploty v Česku vydrží i v příštím týdnu. V pondělí by se nejvyšší denní teploty podle předpovědi měly pohybovat mezi 26 až 30 stupni, v úterý od 28 do 32 stupňů a ve středu a ve čtvrtek mezi 27 až 31 stupni Celsia. Lehce ochladit by se pak mělo v pátek, kdy teploty spadnou pod třicítku. V celém týdnu se očekávají místy bouřky, ojediněle i silné.

Meteorologové upozorňují, že velmi teplé počasí může zatěžovat osoby s méně přizpůsobivým termoregulačním systémem organismu. Pozor by si měli dát zejména lidé s kardiovaskulárními chorobami, jedinci s nemocemi dýchacího ústrojí a starší lidé.

„Jmenované rizikové skupiny by se měly vyvarovat zvýšené fyzické a psychické zátěže a věnovat pozornost aktuálnímu zdravotnímu stavu,“ uvedl ČHMÚ.