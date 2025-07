Zvedli se od počítačů a vyrazili na hrad. Fanoušci Kingdom Come vyprodali Trosky

Petr s kamarádem Martinem stojí v sobotu odpoledne na věži Baba, na nižší ze dvou věží zříceniny hradu Trosky. Martin si na telefonu načetl QR kód, který je nově připevněný na kamenné zdi věže. Díky tomu se mu na telefonu zobrazila protější věž Panna v podobě, jakou jí dali tvůrci úspěšné počítačové hry Kingdom Come: Deliverance II. Oba kamarádi pak porovnávají realitu se skutečností.

Dole na nádvoří hraje dobová kapela Sukuba Ensemble mimo jiné hudbu z této nové videohry, mladý muž v kostýmu Jindřicha ze Skalice, hlavní postava hry, tančí se šlechticem Janem Ptáčkem, další figurou herního hitu.

Trosky v sobotu a neděli hostily fanouškovskou akci Pod praporem Bergowa. Otto von Bergow je ve hře pán Trosek. Jen v sobotu se prodalo 1200 vstupenek, 900 v předprodeji a dalších 300 organizátoři uvolnili, když zjistili, že to hrad kapacitně zvládne. Zato parkoviště u hradu byly plné, obec proto už dopředu přidala ještě záchytné parkoviště dole v obci.

Petr s Martinem přišli ale pěšky. „Nejlepší na té hře je, že vtáhne i tlusté gamery, co se normálně nehnou ze židle. Pardon, že to tak říkám,“ směje se Martin na věži Baba. „Donutí je to o prázdninách si udělat výlet, vyrazit do Troskovic a reálně tu hru prožít. Dneska je to tady skvělé, dobové kostýmy jsou perfektní,“ pochvaluje si.

O hře Kingdom Come: Deliverance II je akční RPG videohra z roku 2025, vyvinulo ji studio Warhorse Studios. Odehrává se v Českém království v roce 1403 během konfliktu mezi Václavem IV. a Zikmundem Lucemburským. Hlavním hrdinou je mladý Jindřich ze Skalice. Hra klade důraz na autentickou středověkou atmosféru, zbraně i oblečení jsou historicky věrné. Ve hře se objeví i postava Jana Žižky.

S Petrem se shodnou, že jsou na hradě jako v cukrárně, mají v plánu si nakoupit merch v podobě triček a ponožek, korbel, dát si medovinu a na jídlo ochutnat třeba „Jindřichovu pomazánku z pečeného černého čuníka“.

„Zjistili jsme, že kovář bere karty, takže budeme hodně pípat Apple Pay. To je taky super, nakoupím si celou zbroj,“ doplňuje ho nadšeně Petr. Kamarádi, kterým může být kolem třicítky, za sebou mají dvanáctikilometrový okruh, chtěli se projít i po okolí a kochat se přírodou, stejně jako to dělávali ve videohře.

Víkendový středověký festival na hradě zorganizovali sami fanoušci. Kastelánku Pavlínu Suchomelovou oslovili už loni v srpnu, když vyšel trailer k druhému dílu Kingdome Come a ukázalo se, že tvůrci zasadili děj právě i do okolí Trosek. „Zeptali jsme se i vývojářského studia Warhorse, jestli to můžeme udělat, a nebyl s tím vůbec žádný problém. Je to akce od fanoušků pro fanoušky,“ popisuje jeden z hlavních koordinátorů Vojtěch Koutek oblečený jako kovář Martin, Jindrův adoptivní otec.

V jednoduché polní kuchyni připravuje dušený hrášek, každodenní pokrm z 15. století. Pak odklopí pokličku z pánve a ukáže bílé klobásky. „To už by nebyla každodenní záležitost, ale třeba při zabíjačce je dělali. Nic se nevyhazovalo, ničím se neplýtvalo a bylo potřeba zpracovat všechno,“ vysvětluje Koutek. Cílem akce totiž není jen přivést hráče na Trosky, ale také jim ukázat, jak se v době husitských válek žilo.

Většina návštěvníků se na hradě zdrží nanejvýš pár hodin. Program se během dne opakuje. Koncert střídají historické ukázky a po nich následuje divadelní scénka „Kterak Jindra k Ptáčkovi přišel“.

Oblíbenou zábavou je hra kostek na nádvoří. Samozřejmě se hrají jako v Kingdom Come. Návštěvníci se snaží porazit Martina Zemka převlečeného za vojáka z družiny pana Bergowa.

„Síla té hry je, že zpopularizovala historické události. Najednou se díky příběhu o Jindrovi a Janu Ptáčkovi lidé zajímají o husitství a co tomu předcházelo,“ poznamenává Zemek.

To potvrzuje dvaadvacetiletá Vendula z Prahy. „Je pravda, že ta hra ve mě zájem o to období probudila,“ říká.

Začali jezdit turisté ze Skandinávie

Kastelánka Pavlína Suchomelová je také ráda, že k nim najednou přijíždí více mladých lidí a je na nich poznat, že chápou historické souvislosti. Kromě této speciální akce určené vyloženě fanouškům Kingdom Come si na hradě pro zájemce připravili večerní prohlídky s průvodcem v kostýmu. Prohlídky jsou zaměřené spíše na dějiny hradu, hráči ale určitě ocení zmiňované destičky s QR kódy. Po celém hradě je jich pět a díky nim se návštěvníci podívají, jak místo vypadá ve hře a jak ve skutečnosti.

Druhý díl Kingdom Come vyšel letos v únoru. Návštěvnost Trosek rekordně stoupla hlavně v jarních měsících. „To nám počet návštěvníků stoupl o 67 procent oproti loňskému roku. Minimálně v květnu přijelo nejvíce lidí za posledních deset let. Od července návštěvnost začala stagnovat, což bylo asi způsobeno počasím a tím, že lidé odjeli do zahraničí. Fanoušci ale chodí pořád,“ popisuje kastelánka Suchomelová. „A začali k nám jezdit turisté ze Skandinávie, ti k nám ti k nám předtím nejezdili,“ uzavírá.