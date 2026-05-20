Škvíra v okně nestačila. Pes hodiny trpěl zavřený v autě, majitel se zapomněl v zoo

  18:04aktualizováno  18:04
Nejméně tři hodiny strávil pes v rozehřátém autě zaparkovaném poblíž brněnské zoo. Strážníci se nakonec rozhodli vůz otevřít a viditelně trpící zvíře vysvobodili. Jeho majitel si prý neuvědomil, že se s rodinou zdrží v zoo tak dlouho, výzvy zdejšího rozhlasu údajně neslyšel.

Na auto, uvnitř kterého seděl pes, upozornili strážníky v neděli po poledni kolemjdoucí. Jedno okénko sice bylo lehce pootevřené, ale vzduchu jím moc neproudilo.

„Přestože bylo převážně oblačno, bylo poměrně teplo a občasné sluneční paprsky měly sílu. Kapota vozidla se tak docela rychle zahřívala a zvíře uvnitř u sebe nemělo ani vodu,“ zmínila mluvčí brněnské městské policie Markéta Skřivánková.

Strážníci se snažili přivolat majitele auta prostřednictvím rozhlasu v zoo, na opakované výzvy však nikdo nereagoval. Na místo tak povolali kolegu z odchytové služby, kterému se podařilo pootevřeným okénkem auto zpřístupnit.

Pes už v tu chvíli začínal být apatický, podle svědkyně strávil v autě nejméně tři hodiny. Strážníci jej ochladili a převezli do útulku, za stěračem auta pak nechali vzkaz majiteli.

„Třicetiletý, slovensky hovořící muž strážníkům přiznal, že zřejmě podcenil situaci. Neuvědomil si prý, že budou v zoo tak dlouho, a výzvu prostřednictvím rozhlasu prý vůbec neslyšel. Přesto se stal podezřelým z porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání a ve správním řízení mu hrozí až milionová pokuta,“ sdělila Skřivánková.

