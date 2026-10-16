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Trumpova dohoda o naftě s Putinem škodí Evropě, dělá to kvůli volbám, míní Babiš

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  21:46aktualizováno  21:46
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Český premiér Andrej Babiš se domnívá, že americký prezident Donald Trump podniká některé kroky kvůli volbám, které se budou v listopadu konat v USA. Dohoda o dodávkách ruské nafty, kterou Trump uzavřel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, podle Babiše poškozuje pozici Evropy i v souvislosti s válkou na Ukrajině. Český premiér to řekl v pátek po skončení summitu v Bruselu v reakci na otázku, zda po posledních Trumpových krocích změnil názor na jeho schopnost ukončit válku na Ukrajině.

„Tak samozřejmě Donald Trump má volby. Takže vlastně to, co teď říká nebo dělá, dělá kvůli volbám,“ uvedl Babiš. Trumpa zároveň označil za nejsilnějšího spojence a zdůraznil, že bez Spojených států by NATO nebylo NATO. Dodal ale, že to neznamená, že bude nadšený ze všeho, co americký prezident řekne.

„Já si myslím, že všichni chceme mír. Neříkám, že mír znamená akceptovat nějaké ruské představy, ale faktem je, že válka trvá, že Evropa je mimo a že (americký prezident Donald) Trump tím, že udělal ten byznys s (ruským prezidentem Vladimirem) Putinem nás podrazil a musíme něco udělat,“ řekl český premiér novinářům v Bruselu již dnes ráno.

Trump minulý týden oznámil dohodu o dodávkách více než 300 000 tun ruské nafty na americký a světový trh, přičemž v dalších měsících mají následovat další dodávky. Rozhodnutí vyvolalo kritiku ze strany Ukrajiny i dalších evropských zemí.

10. října 2026
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