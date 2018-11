Trump si vysloužil kritiku za předvolební reklamu útočící na migranty a demokraty

Washington Kritiku si ve čtvrtek vysloužil americký prezident Donald Trump za kontroverzní předvolební reklamu, kterou zveřejnil na svém twitterovém účtu. Video ukazuje mimo jiné záběry ze soudního procesu s mužem z Mexika, který do USA přišel ilegálně a v Kalifornii zabil dva policisty. Diváky se snaží reklama přesvědčit, že spoluvinu na zločinech imigrantů v USA nese Demokratická strana, která „je vpustila“. Obvinění z rozdmýchávání nenávisti si Trump vysloužil nejen od demokratů, ale i od některých republikánů.

Reklama ukazuje záběry ze soudního procesu s Mexičanem Luisem Bracamontesem, který se do USA dostal ilegálně, letos byl usvědčen ze zabití dvou policistů v kalifornské metropoli Sacramentu v roce 2014 a odsouzen k smrti. „Ilegální imigrant, Luis Bracamontes, zabil naše lidi!“ stojí ve videu, které obviňuje demokraty, že muže „vpustili do naší země“ a dovolili mu v ní zůstat.

Obrázky ze soudní síně doplňují záběry davu migrantů, kteří se snaží dostat do USA. Podle agentury Reuters jde o zjevný odkaz na karavanu několika tisícovek migrantů, která v současnosti prochází středoamerickými státy ve snaze dostat se k americko-mexické hranici. „Koho dalšího by demokraté vpustili?“ ptá se video, v jehož závěru se objevuje heslo: „Prezident Donald J. Trump a republikáni učiní Ameriku opět bezpečnou.“

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G