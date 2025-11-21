Ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS) řekla, že ústupky Rusku nikdy nic dobrého nepřinesly. „Je důležité, aby podmínky byly pro Ukrajinu akceptovatelné a bezpečnostní záruky zajistily, že se ruská agrese nebude opakovat,“ zdůraznila.
Zahraniční agentury v noci na pátek zveřejnily 28 bodů amerického návrhu na ukončení války na Ukrajině. Podle médií se na jeho vypracování podíleli zmocněnec amerického prezidenta Donalda Trumpa pro Ukrajinu Steve Witkoff a ruský vyslanec Kirill Dmitrijev.
Fiala sdělil, že Česko podporuje americké úsilí o ukončení ruské agrese. „O budoucnosti brutálně napadené Ukrajiny však nelze rozhodovat bez jejího souhlasu,“ dodal.
„O míru na Ukrajině se nesmí jednat bez Ukrajiny. V Česku velmi dobře víme, co znamená ‚o nás bez nás‘. Mnichovská dohoda obětovala cizí území a nejenže válce nezabránila, ale naopak k ní otevřela cestu. Před ‚Mnichovem 2.0‘ jsem vždy varoval a budu varovat i nadále,“ uvedl končící šéf české diplomacie.
Černochová ocenila snahu o mírová řešení, nicméně Ukrajina nemůže být postavena při jednání bokem a návrh řešení jí nemůže být předložen jako hotová věc. Nikdo zároveň nesmí zapomínat, kdo je oběť a kdo agresor, míní.
Nebezečný návrh, míní senátor Fischer
Podle předsedy senátního zahraničního výboru Pavla Fischera (za TOP 09) je plán nebezpečný. „Ruší se jím ukrajinská suverenita, zatímco Rusko je opět pozváno na červený koberec k jednání na nejvyšší úrovni. A to není fér. Navíc se připouští, že by Rusko mohlo mít právo veta na to, kdo se stane členem NATO,“ uvedl na X.
Kdyby podle něj Spojené státy na Ukrajinu tlačily, zvýšily by tím globální nestabilitu. Kritizuje také požadavek, aby se Ukrajina nestala součástí Severoatlantické aliance. „Tato obranná aliance je postavena na politice otevřených dveří. Nikdy si členské státy nenechaly od nikoho diktovat, kdo smí a nesmí být členem,“ uvedl.
Uznání Krymu jako ruského území?
Návrh počítá mimo jiné s uznáním ukrajinského poloostrova Krymu a východoukrajinských oblastí Doněcké a Luhanské za ruské, stejně jako těch částí Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko okupuje. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země.
Ukrajinská strana při jednání o amerických návrzích pro ukončení války s Ruskem od dalších stran očekává, že budou respektovat její pozice, řekl podle agentury Reuters šéf ukrajinské bezpečnostní rady Rustem Umerov.
Že o Ukrajině nelze rozhodovat bez Ukrajiny, uvedla také šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Německý kancléř Friedrich Merz si dnes kvůli plánu bude telefonovat s představiteli spojeneckých zemí včetně Ukrajiny.