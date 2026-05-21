Věznění, mučení a znásilňování ženy v Siřemi. Kauzu začne projednávat soud

  7:06
Krajský soud v Ústí nad Labem dnes začne projednávat šokující případ muže, který podle kriminalistů téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku. Na lavici obžalovaných usednou také dvě ženy a další muž, kteří podle spisu hlavnímu obviněnému pomáhali. Všem hrozí až dvanáctiletý trest. Hlavního aktéra navíc obžaloba viní ze znásilňování dalších dvou žen v minulosti.
Místo činu. V tomto domě měl již jednou odsouzený čtyřicátník Karel N. držet v řetězech další oběť sexuálního násilí. | foto: Miroslava Strnadová, MAFRA

Podle spisu hlavní obžalovaný Karel N. poškozené v listopadu 2024 nabídl práci a ubytování v hospodě, kterou provozoval. Cestou jí dal vypít láhev coly, ve které byly látky, které ji omámily.

Ženu následně věznil v domě v Siřemi, kde ji podle obžaloby opakovaně znásilňoval a brutálně trýznil - svazoval ji, bičoval, poléval horkým voskem, mučil elektrickými výboji, propichoval jí různé části těla jehlou, dával jí roubíky nebo jí ústa omotával potravinářskou fólií tak, že nemohla dýchat.

„Poškozená nesměla mluvit, oslovovat obviněného mohla jen slovy ‚ano, pane, ne, pane‘. Jídlo byla nucena vylízávat a vodu pít ze psích misek v pozici na čtyřech. Pokud neudělala to, co požadoval, následovalo bití proutkem a elektrické výboje z obojku na krku nebo ze zařízení umístěného ve vagině. Později poškozené oholil hlavu,“ popisuje dále obžaloba.

Vyhublá, vystrašená, špinavá a spoutaná v řetězech. V takovém stavu našli lidé v malé vesničce Siřem na Lounsku ženu, kterou držel čtyřicetiletý muž čtvrt roku ve sklepě tohoto domu.
Muž je obžalovaný ze znásilnění, zbavení osobní svobody a vydírání.

Spolu s ním čelí obžalobě i jeho přítelkyně, její dcera a dceřin partner. Podle policie o vězněné ženě věděli. V době, kdy Karel N. jezdil s kamionem a nebyl doma, poškozené nosili jídlo a pití v miskách pro psy podle jeho instrukcí.

Trýzněné ženě se podařilo uprchnout v noci na 16. února 2025.

Během vyšetřování policie rozkryla, že tento případ nebyl ojedinělý. Po zatčení Karla N. se na policii obrátily další ženy.

Obžaloba obsahuje popisy opakovaného násilí na dvou dalších ženách z let 2015 a 2019, které tehdy s obviněným tvořily pár. Oba případy mají obdobný scénář - zpočátku dobrovolné BDSM praktiky, které muž následně proměnil v brutální násilí a ohrožování na životě.

Karel N. byl před lety za brutální znásilnění a věznění už jednou odsouzený. Okresní soud v Lounech ho potrestal za to, že věznil několik hodin svoji známou a znásilňoval ji. Dostal tři roky vězení. Odvolací soud ale trest změnil na podmíněný, s tím, že ze strany muže šlo o ojedinělý exces. Podle Nejvyššího soudu tehdy ústecký krajský soud uložením podmínky porušil zákon.

8. dubna 2025

