Tučný účet za rotující ministry. Každý odchod člena kabinetu znamená i vysoké odstupné

PRAHA Snížená expirační lhůta ministrů zdravotnictví ve vládě Andreje Babiše (ANO) má i své rozpočtové dopady. I kdyby ministr sloužil jeden jediný den, náleží mu bonus jednoho měsíčního platu na rozloučenou.

Jiří Paroubek svého času vzpomínal, jaké to bylo, když skončil coby oranžový premiér. Neustále vyzvánějící telefony zmlkly, nikdo se nedobýval do kolonek jeho diáře, nikdo si ho nepředcházel. Nastalo ticho, na které se politik deklaratorně těší, ale které ho taky bolestně píchne v centru ješitnosti a sebevědomí. Každý odcházející člen vlády ale dostane na cestu hojivou náplast v podobě odchodného.



Podle dostupných údajů vydělává ministr zdravotnictví bez příplatků a náhrad 173 tisíc hrubého měsíčně. To je částka, která se objeví napřesrok i v majetkovém přiznání Petra Arenbergera, pokud začne mít tuto dokumentaci méně děravou; vykazovací neukázněnost ho stála místo ve vládě po 48 dnech angažmá. K penězům ještě náleží tříměsíční nárok na služební auto i s řidičem a palivem, a pokud člen vlády vydrží déle než rok, každým odslouženým se mu měsíční renta násobí, přičemž maximum je čtyřnásobek – tedy délka řádného vládního mandátu.

Na to, aby se násobilo, nikdo nesetrval v resortu dost dlouho. Arenberger se udržel necelé dva měsíce, epidemiolog Roman Prymula vydržel ještě o deset dnů méně, oběma tedy náleželo základní odchodné. Stejně tak Janu Blatnému, který vytrval 160 dní. Účet za rotující resortní službu tak činí více než půl milionu.

Jediný Adam Vojtěch (ANO) vychází z tohoto pohledu jako rozpočtově neutrální. Jedinci, kteří se z ministerské sesle odebírají do lavice poslance nebo senátora, nemají na odchodné nárok. Vojtěchův návrat byl tak od premiéra projevem nejen personální úspornosti. Peníze na rozloučenou dostávají ministři po třech měsících od odchodu, aby bylo zřejmé, že mezitím nezaujmou obdobnou pozici z ranku ústavních činitelů, to by pak nároku pozbyly.

Téma zbytnělých odchodných naposledy sytilo éter v souvislosti s vládou Petra Nečase (ODS), která patřila k těm nejobměňovanějším. Představitelé tehdejšího opozičního hegemona ČSSD si na tiskové konference nosili velký karton s natištěnou fotografií Nečasovy sestavy při nástupu a velkými červenými kříži na něm postupně vyznačovali odpadlíky.

Změna se odehrála za tři roky, co vláda trvala, než na Úřad vlády dorazila razie, patnáctkrát. Dlužno dodat, že k vysokému číslu přispěl rozštěp Věcí veřejných, které z koalice odpadly – nahradil je jejich odštěpek s názvem LIDEM.

Za stávajícího premiéra a menšinové vlády ANO s ČSSD nebylo personálních občerstvení o tolik méně, na Nečasův rekord ztrácí jen tři akce, o třetinu výměn se postaral jen resort zdravotnictví.

Nejen na samotném odchodném, ale i na čtvrt roku se služebním autem se dá udělat tlustý zápis do výdajových položek. Poté, co Kateřina Valachová (ČSSD) rezignovala na post ministryně školství – bylo to v souvislosti s podezřením na ovlivňování sportovních dotací, kde jsou souzeni její exnáměstkyně a fotbalový boss Miroslav Pelta – najezdila nebývalých 25 tisíc kilometrů. Zjistil to iRozhlas z knihy jízd, odkud vyčetl i to, že poloha vládního auta se často shodovala s místy, kde Valachová pobývala v rámci předvolební kampaně. Stalo se to před poslední obměnou sněmovny v roce 2017.

Ještě o fous víc zvládl po dokončení vicepremiérování ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD) Pavel Bělobrádek (KDU), jeho kniha jízd za necelé tři měsíce hlásila 27 tisíc kilometrů.