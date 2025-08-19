Tunel Blanka je částečně uzavřen po hromadné srážce. Dva lidé jsou zranění

  21:50aktualizováno  21:50
Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. Srazilo se několik osobních aut a pravděpodobně i dodávka a motocykl. Dva lidé utrpěli lehká zranění. Auta projedou jedním jízdním pruhem. Okolnosti srážky zjišťuje policie. Na místo míří odtahová služba a úklid, řekl ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
Fotogalerie4

Hromadná nehoda v úterní podvečer zkomplikovala provoz v tunelovém komplexu Blanka ve směru do Troji v Praze. (19. srpna 2025) | foto: ze sítě X Hasiči Praha

Nehoda se odehrála po 18:00 mezi výjezdy do Dejvic a do Holešovic. Podle hasičů se srazilo pět osobních aut a motocykl. Policie uvedla, že podle prvních informací šlo o čtyři osobní auta, jednu dodávku a motocykl.

„Ošetřili jsme muže a ženu ve věku kolem padesáti let,“ sdělila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Oba vyvázli s pohmožděninami a odřeninami. Zhruba na hodinu byl celý tubus uzavřen. Po 19:00 už místem vozidla projela jedním pruhem.

„Očekáváme, že v průběhu odklízení následků nehody budeme muset tunel na nezbytně nutnou dobu opět uzavřít,“ uvedl mluvčí.

