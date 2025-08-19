Nehoda se odehrála po 18:00 mezi výjezdy do Dejvic a do Holešovic. Podle hasičů se srazilo pět osobních aut a motocykl. Policie uvedla, že podle prvních informací šlo o čtyři osobní auta, jednu dodávku a motocykl.
„Ošetřili jsme muže a ženu ve věku kolem padesáti let,“ sdělila mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová. Oba vyvázli s pohmožděninami a odřeninami. Zhruba na hodinu byl celý tubus uzavřen. Po 19:00 už místem vozidla projela jedním pruhem.
„Očekáváme, že v průběhu odklízení následků nehody budeme muset tunel na nezbytně nutnou dobu opět uzavřít,“ uvedl mluvčí.