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Policejní zákrok na „ilegálním“ tuningovém srazu: stovky přestupků a sebraný řidičák

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  11:39aktualizováno  11:39
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Na tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích a následně také na Zličíně se podle odhadu policie sjelo až 1000 aut a 2500 lidí. Policie nezaznamenala žádné zásadní problémy, během pátku a soboty rozdala stovky přestupků, dva lidé měli také pozitivní testy na drogy. Během víkendu se má akce přesunout také k Brnu.

O tom, že se v Praze a Brně v sobotu má uskutečnit sjezd až tisíců tuningových aut „Europe illegal season end 2026“, policie informovala v úterý. Zjistila to zejména ze sociálních sítí a nachystala kvůli tomu rozsáhlé bezpečnostní opatření.

Stovky aut se v pátek večer sjely na tuningovém srazu na parkovišti u hypermarketu Globus v pražských Čakovicích. (2. října 2026)
Tisíce lidí se setkali na tuningovém sraze v Praze, z Čakovic se přesunuli v noci k nákupnímu centru na Zličíně, v sobotu plánují přesun do Brna. (2. října 2026)
Tisíce lidí se setkali na tuningovém sraze v Praze, z Čakovic se přesunuli v noci k nákupnímu centru na Zličíně, v sobotu plánují přesun do Brna. (2. října 2026)
Tisíce lidí se setkali na tuningovém sraze v Praze, z Čakovic se přesunuli v noci k nákupnímu centru na Zličíně, v sobotu plánují přesun do Brna. (2. října 2026)
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„Naše přítomnost zřejmě účastníky odrazuje od protiprávního jednání,“ řekl mluvčí v pátek ve večerních hodinách. Policie kontrolovala řidiče aut vyjíždějících z parkoviště, ve vzduchu byl také policejní vrtulník.

Během pátku a soboty policisté rozdali 176 přestupků a pokuty za necelých 272 tisíc. „Jednoho řidiče jsme zadrželi, řídil přes soudní zákaz. Dva další měli pozitivní test na drogy,“ uvedli na sociální síti X během soboty. Strážníci sebrali také několik osvědčení o registraci vozidla.

Podobná akce se v minulých letech uskutečnila v jiných evropských zemích a vždycky ji doprovázelo rozsáhlé a zásadní ohrožování bezpečnosti silničního provozu a veřejného pořádku, uvedl v úterý mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán. Účastníci podle něj organizovali nelegální závody, cíleně blokovali dálnice i další silnice, snažili se blokovat policejní auta, kradli dopravní značení a používali pyrotechniku.

Policie proto podle Bocána nasadí v období sjezdu policisty ze všech dálničních oddělení, krajských oddělení silničního dohledu, dopravních inspektorátů územních odborů nebo vozidla z celorepublikového Speciálního oddělení dohledu Čechy a Morava. Zapojily se také mobilní hlídky cizinecké policie. Policie plánovala zapojit i drony.

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