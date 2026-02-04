Turek ve vládě nebude, prezident ho nikdy nejmenuje, řekl Babiš

„Já si myslím, že je otázka Filipa Turka ve vládě už zcela uzavřená. Pan prezident ho nikdy nejmenuje,“ sdělil Babiš ve středu na tiskovém brífinku po jednání Bezpečnostní rady státu. Redakce iDNES.cz shání vyjádření Filipa Turka i ministra zahraničí Petra Macinky.
Pavel dlouhodobě odmítá jmenovat Turka ministrem životního prostředí. Podle prezidenta opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Poukazuje na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
Poslanec Motoristů čelí kritice také za rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých ale nadále odmítá.
Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil rovněž kritice, že při připomínce 17. listopadu jednomu z oponentů hrozil slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.
Vláda v lednu oznámila, že Turek bude působit jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal.
Babiš ve středu po jednání Bezpečností rady státu dále uvedl, že jeho hlavním přáním je zklidnit celou situaci ohledně sporu Pavla s Motoristy. „O zahraniční politice budu s prezidentem jednat sám,“ uvedl.
Šéf Motoristů a ministr zahraničí Petr Macinka zaslal prezidentovi SMS, které hlava státu označila za pokus o vydírání. Macinka ve zprávách mimo jiné psal, že pokud Pavel nebude Turka jmenovat ministrem, dojde k ostrému střetu s Hradem.
Babiš se už dříve Macinky zastal, avšak SMS označil za nešťastné. V minulosti premiér také tvrdil, že by Turek měl dostat šanci stát se ministrem.