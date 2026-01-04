Premiér navrhne Turka na ministra životního prostředí, oznámil Havlíček

Autor: ,
  13:49aktualizováno  13:55
Premiér Andrej Babiš podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka navrhne prezidentovi Filipa Turka do čela ministerstva životního prostředí. V tuto chvíli to platí, řekl v České televizi Havlíček. Prezident Petr Pavel čestného prezidenta Motoristů odmítá.
Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem Petrem Pavlem (22. prosince 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek dorazil na Hrad za prezidentem...
Praha 17.11.2025 Pietními akcemi, happeningy, průvody a koncerty si Česko v...
Petr Macinka, Filip Turek a Boris Šťastný ze strany Motoristé sobě po koaličním...
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Na snímku Filip Turek (Motoristé...
14 fotografií

„V tuto chvíli to platí,“ odpověděl Havlíček na dotaz, zda premiér předloží Turkovu nominaci. ANO podle něj ctí koaliční smlouvu a Motoristé, za něž Turek kandidoval, na jeho nominaci trvají.

Hrad v prosinci po jednání prezidenta Pavla s Turkem uvedl, že hlava státu předpokládá, že Babiš Turka na ministra nenavrhne. Předseda vlády je povinen chránit ústavní hodnoty, uvedl prezident po jednání s Turkem. Pokud by Babiš toto očekávání nenaplnil, z vyjádření Hradu vyplývá, že Pavel by Turka nejmenoval, ač to považuje za mimořádný krok.

Turek čelí kritice mj. kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, u některých ale autorství popírá. Proti nejmenování jím navrženého kandidáta by mohl Babiš podat kompetenční žalobu, už ale uvedl, že to neudělá.

Vstoupit do diskuse

Změny a důležitá data v roce 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.