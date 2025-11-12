Ministři totiž nemohou být členy ani funkcionáři výborů ve sněmovně. Podle Turka ale není vyloučeno jeho možné působení ve vládě. Svou nominaci na vládní funkci pokládá za otevřenou záležitost.
Pokud by nakonec ministrem přece jen byl jmenován, musí se pozice ve výboru vzdát.
„Motoristé nehledají náhradu za Filipa Turka, to nejde,“ prohlásil na konci října předseda Motoristů Petr Macinka. „Výrazně se podílel na kapitole zahraniční politiky v programovém prohlášení,“ řekl také o čestném prezidentovi strany Turkovi.
Jiní kandidáti Motoristů do vlády – Macinka, Klempíř i Beran – zůstávají mimo výbory
Z poslanců zvolených za Motoristy ovšem zůstali mimo výbory ve Sněmovně právě šéf strany Macinka, který je kandidátem na ministra životního prostředí, Oto Klempíř, jenž by měl být ministrem kultury a také Karel Beran, který v minulosti v vedl zastupitelské úřady v Itálii či ve Španělsku, a o němž se také hovoří jako o kandidátovi na ministra zahraničí.
Boris Šťastný, který má být za Motoristy ministrem pro sport, prevenci a zdraví, je nyní jako šéf poslaneckého klubu členem organizačního výboru Sněmovny, ale jinak také v žádném výboru není.
Pokud se Štastný stane ministrem, Motoristy sobě čeká nová volba šéfa poslaneckého klubu, který ho nahradí v organizačním výboru.