Turek čelí kritice kvůli slovům o deratizaci parazitů. Jako nacisti, řekl Hladík

Na víkendové oslavě XTV mluvil vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek o ministerstvech, které mají pod palcem Motoristé sobě. Tedy zahraničí, životním prostředí, kultuře a útlém ministerstvu sportu.
„Na těch našich rezortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ řekl Turek a sál mu aplaudoval. Na jeho slova poukázal deník Blesk. „Myslím si, že deratizování parazitů nám jde poměrně dobře,“ tvrdil Turek.
„Já si fakt nemyslím, že ve veřejné správě nám pracují paraziti. Tohle není nešťastná věta Filipa Turka, je to přístup, který podrývá důvěru v samotné fungování státu,“ kritizoval vládního zmocněnce Turka exministr Hladík při projednávání návrhu na zrušení nominačního zákona.
V žádném případě tyto výrazy nepoužívám, komentoval Turkovo vyjádření ministr Šťastný
Turkova slova zarazila i ministra pro sport za Motoristy sobě Borise Šťastného. „Toto je rétorika a forma komunikace Filipa Turka. Já v žádném případě tyto výrazy a způsob komunikace nepoužívám,“ řekl iDNES.cz ministr Šťastný. Na otázku, zda to Motoristé sobě budou s Turkem řešit, reagovat nechtěl a zavrtěl hlavou.
Turek se chtěl po volbách stát ministrem zahraničí, ale u prezidenta Petra Pavla neprošel ani jako kandidát na ministra životního prostředí.
Podle Deníku N v minulosti opakovaně zveřejňoval na facebooku otevřeně rasistické, sexistické či homofobní výroky a také četné narážky na nacistického vůdce Adolfa Hitlera a fašistického diktátora Benita Mussoliniho. Jeho spolupracovnice a nově poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková řekla v rozhovoru pro iDNES.cz, že od Turka dostala v minulosti pokyn, aby nevhodné příspěvky smazala.
„Z obou dvou stran rodiny jsem měl velký problém s tím, co se v té rodině dělo za druhé světové války. Polovina mojí rodiny židovské stále žije ve Spojených státech. Nikdo z mojí rodiny nemá nějakou komunistickou nebo nacistickou minulost. Takže představa, že mám nějaké historické předměty a že z toho někdo potom dělá, že jsou to moje názory... Moje názory jsou veřejně známé a dohledatelné,“ prohlásil Turek.
Po volbách do Sněmovny se čestný prezident Motoristů omluvil po jednání s šéfem ANO, nyní premiérem Andrejem Babišem, všem, koho se mohly dotknout úryvky některých jeho starších vyjádření.
Odmítl, že zlehčoval případ popálené holčičky Natálky při žhářském útoku na romskou rodinu ve Vítkově na Opavsku v roce 2009. „Absolutně odmítám nařčení z toho, že bych já něco takového schvaloval, že bych něčeho takového byl schopen,“ prohlásil. A později to zopakoval s tím, že napsal mnoho blbostí, ale ne o popálené Natálce.