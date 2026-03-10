Turek zastoupí Červeného na jednání v Bruselu. Musím na jinou akci, říká ministr

„Přislíbil jsem účast na jiné akci v České republice, která se týká oblasti zemědělství a potravinářství. Obrátila se už na mě okamžitě po mém jmenování Agrární komora, která mě požádala, abych za nimi přijel, protože se čeká na spoustu nových legislativních změn, které samozřejmě zemědělce dost zásadně ovlivní a ovlivňují,“ řekl Červený.
Ministr dodal, že považoval za daleko důležitější než jet na svoje „první podívání se do Evropské unie“, zúčastnit se zmíněné akce a řešit problém, který by se podle něj následně okamžitě nebo v nejbližší době projevil v ceně potravin.
„Základní tezí v našem vládním programu je, abychom nezdražovali lidem život, tudíž potraviny považuji za jednu ze základních složek fungování lidské společnosti i po té ekonomické stránce. Tudíž já nepojedu na radu,“ řekl Červený.
Do Bruselu letí poté o týden později, kde bude setkání s poslanci v Evropském parlamentu různých frakcí. Budou mimo jiné například řešit situaci kolem emisních povolenek.
Na očekávané radě bude podle Červeného Turek také proto, že se bude diskutovat o reformě emisních povolenek, tak jak ji vidí současná vláda. „Podněcujeme a vyvoláváme snahu o to jednání, abychom zracionalizovali tu zelenou politiku Evropské unie. Je to věc, na kterou participujeme společně i s panem premiérem,“ dodal.
Rada unijních ministrů pro životní prostředí (Rada ENVI) se koná v úterý 17. března. Mezi hlavní body má patřit politická diskuse k revizi nařízení o emisních standardech oxidu uhličitého z osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel a nebo výměna názorů k posílení strategické spolupráce v globální environmentální diplomacii.
|
23. února 2026