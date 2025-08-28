Turek dostal pokutu osm tisíc za jízdu bez dálniční známky

Poté, co Turek zveřejnil na sociálních sítích snímek rychlé jízdy, nejprve tvrdil, že takto jel po německé dálnici, kde platí neomezená rychlost. Následně se ukázalo, že to bylo v západních Čechách. Z fotek bylo zároveň zřejmé, že Turkovi chybí dálniční známka.
Za překročení rychlosti Turek nebyl úřady potrestán „V dané věci bylo vedeno řízení příslušným správním orgánem města Rokycany. To bylo pravomocně ukončeno odložením,“ uvedla na začátku srpna redakci mluvčí městského úřadu v Rokycanech Natálie Vainarová a dodala, že blíže se k závěru úřadu nemůže vyjádřit.
V reakci na krok rokycanského městského úřadu Turek na síti X napsal, že svého konání lituje zejména proto, že mohl neuváženě inspirovat kohokoli k nepřiměřené jízdě.
„Velmi jsem se poučil. Svého jednání je mi líto, nedomyslel jsem následky, ani to, jak velký mohu mít v tomto směru dopad právě třeba na mladé a nezkušené řidiče, které je naopak nezbytné inspirovat k opatrné jízdě,“ uvedl a dodal, že v úterý daroval 50 tisíc korun Fondu pro oběti nehod.
325 kilometrů v hodině za Ostravou
Není to poprvé, kdy se současný europoslanec projel po dálnici ve vysoké rychlosti. Turek natočil společně se slovenským influencerem Dávidem Matejíčkem, který vystupuje na sociálních sítích pod pseudonymem Koza Bobkov, sérií videí, v nichž testují nejrůznější sportovní auta.
Před třemi roky zdokumentovali zhruba dvacet minut trvající jízdu vozem Ferrari SF90 Assetto Fiorano, a to v běžném provozu na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku-Místku. Při jízdě Turek jel až 325 kilometrů za hodinu.
Záznamy z Turkových zběsilých jízd zaujaly jeho fanoušky, kteří to pojali jako výzvu. V rámci takzvané hranaté challenge se chlubili vlastními záběry palubní desky, kde naskakovala čísla dokazující, že i oni umí jezdit rychle.