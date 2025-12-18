Turek dostal termín schůzky na Hradě. Pavel ho přijme v pondělí

Prezident Petr Pavel přijme v pondělí v 11:00 na Hradě Filipa Turka. Motoristé chtějí, aby se stal ministrem životního prostředí. Úřad vede dočasně Petr Macinka. Hlava státu má k Turkovi výhrady a do vlády ho jmenovat nechce. Čestný prezident Motoristů o termín schůzky požádal ve středu.
Filip Turek zůstává na nemocničním lůžku.
Pavel novou vládu ANO, SPD a Motoristů jmenoval v pondělí, před tím se sešel se všemi kandidáty na ministry kromě čestného prezidenta Motoristů Turka. Tomu v tom zabránily zdravotní problémy. Pavel opakovaně uvádí, že má se jmenováním Turka problém.

Resort životního prostředí dočasně vede předseda Motoristů Petr Macinka, který je také ministrem zahraničí.

Čestný prezident Motoristů čelí kritice kvůli rasistickým a homofobním příspěvkům na sociálních sítích. Poslanec se za výroky omluvil, u některých ale autorství popírá. Kontroverze vzbudilo také jeho majetkové přiznání či informace, podle nichž před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády.

„Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk“

Prezident opakovaně uvedl, že si jen těžko dovede představit nějaký argument, který by jeho dlouhodobě vytvářený názor změnil. Turek podle něj není vhodnou osobností na ministra čehokoli. Míní tak na základě mnoha výroků, činů a reakcí.

„Chci mu ale dát prostor, aby stejně jako všichni ostatní měl možnost se k tomu vyjádřit. Ale zároveň říkám, že si těžko dokážu představit, že by přišel s něčím, co by úplně vyvrátilo všechny moje pochybnosti o něm,“ dodal Pavel.

„Pokud by měl být ministrem někdo, kdo po většinu svého života dává najevo, že pravidla a zákony jsou tu pro ty slabší, a někteří jsou takovými frajery, že si mohou dovolit pravidla obcházet a na zákony kašlat, pak to není dobrý příklad,“ dodal prezident.

Pavlovi se nelíbí ani to, jak vysvětlil zmíněné příspěvky na sociálních sítích. Podle Turka je psali jeho přátelé ve chvíli, kdy jim dal svůj telefon. „Myslím, že takové chování by si dospělý chlap prostě neměl dovolit. Měl by se chovat jako chlap a nevymýšlet si jako malý kluk, a když udělá chybu, prostě se k tomu postavit,“ okomentoval Pavel.

