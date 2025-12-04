Turek exkluzivně o svých kauzách: Omlouvám se, ale svědomí mám čisté

Na poslední chvíli jste provedli rošádu s ministerstvy. Prezident má však s vaším jmenováním na ministerstvo životního prostředí stále problém. Máte prý naprosto důkladně a zodpovědně vysvětlit všechny kauzy, které se kolem vás dějí. Jste na to připraven?
Jsem, protože jde víceméně pouze o mediální kauzy. Nemyslím to nijak špatně, rozumím, že můj mediální obraz je za poslední měsíce velmi špatný, ale na druhou stranu trvám na tom, že jsem bezúhonná osoba. Nejsem nijak vyšetřován ani stíhán, kdybych měl problémy tohoto typu, byl by mi automaticky odebrán zbrojní průkaz, což se nestalo. Určitě jsem v životě udělal i nějaké chyby, ale rozhodně jsou vysvětlitelné a opravdu nejde o žádné právní ani jiné překážky k tomu, abych se po úspěchu ve volbách nemohl stát členem vlády.
Prezident měl Andreji Babišovi údajně sdělit, že vás nechce jmenovat z právních důvodů. Máte tušení, o jaké důvody může jít?
Vůbec netuším. Dlouhodobě mám jako fyzická osoba datovou schránku, takže bych žádné trestní stíhání nebo nějakou výzvu od policie nemohl přehlédnout. Žádné právní důvody skutečně neexistují. Ještě jsem se ubezpečoval i u advokáta, zda jsme nemohli něco ve schránce přehlédnout. O ničem nevím, žádné objektivní právní důvody bránící mému jmenování neexistují.
Žádným radikálem rozhodně nejsem
Žádné trestní stíhání ani odsouzení z minulosti či nějaký přestupek?
Mé přestupky jsou z kategorie víceméně jako u někoho, kdo má rád rychlá auta. V době téměř před pětadvaceti lety, kdy jsem ještě nebyl ani plnoletý, jsem byl přistižen, že řídím auto bez řidičáku. A taky jsem ve škole dostal dvojku z chování. Svatoušek určitě nejsem, ale míra démonizace mojí osoby je absurdní. Křečovitost lidí, kteří ji dnes rozdmýchávají, je opravdu nevídaná.
Když Andrej Babiš odcházel z Hradu, nesl papír s poznámkami, kde byly výtky prezidenta vůči vám. Kromě právních důvodů tam byla poznámka, která se týká vašeho chování 17. listopadu na Národní třídě a výroku o „zahajlování do ksichtu“ jednomu z odpůrců, který na vás křičel. Litujete toho?
Nejdřív bych rád vysvětlil kontext. Jacísi lidé na mě přes půl hodiny křičeli nejsprostší nadávky doprovázené výrazy jako „zahajluj, ty prase“ – a to je v podstatě ještě to nejslušnější, co tady mohu interpretovat. Poté půlhodině, kdy jsem mezitím rozdal i několik rozhovorů pro média, jsem už bohužel neudržel nervy.
Měl jsem toho člověka ignorovat. Na druhou stranu, já nemám povahu, že si nechávám věci líbit. Asi je to u politika chyba, ale lidé mě dvakrát v krátké době zvolili s vysokým počtem preferenčních hlasů. Takže asi nemají pocit, že bych to nějak extrémně přeháněl a byl nějakým radikálem. Žádným radikálem rozhodně nejsem.
Tohle impulzivní chování byste v ministerské roli zvládl ukočírovat, aby se neopakovalo?
Určitě. Jak jsem řekl, považuji to za chybu. Je to sice celé takové nešťastné, když na vás někdo půl hodiny agresivně křičí a vy mu s úsměvem, potichu a v nadsázce s využitím jeho vlastních slov odpovíte takovouhle větu, a někdo vás z několika metrů natočí.
Na druhou stranu, politik v exekutivní roli obvykle jedná s ostatními politiky, kteří se k podobně primitivním způsobům vyjadřování neuchylují. Považuji za chybu, že to ode mě zaznělo veřejným prostorem a že jsem se nechal unést. Bylo to určeno pouze tomu verbálnímu útočníkovi, ostatním, kteří se tím mohou cítit pohoršeni, se omlouvám.
Nemohl prezident těmi výroky na Národní třídě myslet i váš výklad dějin a toho, jak se udála sametová revoluce? Novinářům jste tam líčil, že celý převrat byl koordinován z Moskvy.
To nevím. Ale když začala perestrojka v polovině 80. let, tak přeci všichni věděli, že se bude měnit režim a že se budou dělat kroky k podnikání. Režim padal ve všech okolních zemích a Československo bylo předposlední zemí, kde se to ještě v tu dobu nestalo, tak to byla jenom otázka času.
I moji rodiče tehdy byli na Národní třídě a nemají žádnou komunistickou minulost. Já si velmi vážím všech, co tam tehdy byli. Mluvil jsem spíš o tom, že nastal jakýsi dominový efekt a že studenti na Národní třídě byli součástí určité skládačky. To nejsou konspirační teorie, to jsou věty vytržené z něčeho, o čem jsem tam komplexně mluvil asi půl hodiny.
Rád to panu prezidentovi vysvětlím
Dobře, pojďme dál. V poznámkách Andreje Babiše s výtkami Hradu byl i váš majetek, respektive přiznání, ve kterém jste uvedl, že vlastníte veterány v hodnotě 44 milionů korun. A všechny zajímá, kde jste na to vzal?
Ano, to je asi úplně nejjednodušeji vysvětlitelné. Já ty veterány kupoval třeba i za desetinové ceny v době před 15 až 20 lety. Jenom pro příklad, třeba Tatra, která je v tom přiznání vyčíslena na 2,5 milionu, tak mě v té době stála pár set tisíc korun. Jaguar, který je tam vyčíslen na půl milionu, stál okolo 60 tisíc v roce 2006. A podobně to bylo i u ostatních aut. Mnoho lidí v mém věku má rodinu a vlastní nemovitosti, byty a platí hypotéku. Já ne.
Já mám svoji sbírku aut a na té sbírce pečlivě pracuji od roku 2006. Takže se dá jednoduše vysvětlit a spočítat, kolik set procent ta auta nabyla na hodnotě za celou tu dobu. Protože tam mám opravdu vzácné kusy. Na trhu s veterány navíc neexistuje objektivní výčet cen. Kdybych je dal do aukce, tak jejich cena může být třeba třetinová.
Mojí povinností podle zákona bylo do přiznání uvést cenu obvyklou a těch celkových 44 milionů je jakýsi maximální odhad, za kolik by se teoreticky ta auta dala prodat. Uvedl jsem u nich maximální cenu, protože kdybych dal tu minimální, tak zase někdo řekne, že svůj majetek schválně podhodnocuji. Takhle je to jednoduché. Rád to panu prezidentovi vysvětlím.
Jedna z výtek prezidenta se týkala i vašeho pozemku v Dubči u Prahy, na kterém má podle médií stát černá stavba. To na Hradě vysvětlíte jak?
Ten pozemek, na kterém ta stavba stojí, měl více spolumajitelů. Jeden z nich ale zemřel, já jsem jeho část zdědil a ostatní vykoupil. Zdědil jsem bohužel i mnou nezahájenou stavbu s právním nesouladem, který jsem následně ve spolupráci s právníky pouze složitě odstraňoval. A to je vlastně jediné, čeho jsem se dopustil.
Rozumím, že je to pro média atraktivní, ale myslím, že tohle, stejně jako ty další kauzy, není postaveno na žádném právním základu. Dokonce to není ani právní problém k tomu, abych dostal významnou pokutu, natož abych dostal nějaký trest. Je to prostě nefér, ale dávno jsem si zvykl, že některá média fér nehrají.
Čím si tedy vysvětlujete, že prezident těmto kauzám přikládá takovou váhu?
Pan prezident vnímá mediální prostor. Kdybych já sám sebe znal pouze ze Seznam Zpráv nebo Deníku N, tak bych se bál sám sebe potkat na ulici. Tak to je.
Ať ještě dokončíme ten seznam výtek, který Andrej Babiš nesl z Hradu. Je tam i vaše rychlá jízda z Velikonoc, kterou jste sám sdílel na sítích…
Když máte Mercedes SEL 600, tak zaprvé jet v něm 200 km v hodině na přehledném, prázdném úseku dálnice není pro zkušeného řidiče nebezpečná jízda. Je to samozřejmě nepovolená rychlost. Na druhou stranu policie při následném šetření v úsekovém měření zjistila, že jsem při této jízdě neměl průměrnou rychlost ani 130 km/hod.
To znamená, že mi ani nedala pokutu. Nicméně, já jsem poslal dvojnásobek maximální možné pokuty, která mi teoreticky hrozila – tedy 50 tisíc korun – do Fondu obětí dopravních nehod. Také jsem se za tento poklesek veřejně omluvil. Navíc jsem nikdy neřekl, že to bylo v Německu, to pouze média totálně překroutila. A když se na sítích objevila vlna podporovatelů, ihned jsem je vyzval, aby jezdili bezpečně.
Celá tato kauza mě dodnes mrzí, ale nemyslím si, že by měla mít vliv na funkci ministra životního prostředí. Motoristé za tuto aféru ostatně zaplatili vysokou politickou cenu v podobě dramatického poklesu předvolebních preferencí.
Velká část mé rodiny je židovského původu
Pokračuje nějak ta hlavní kauza, ve které Deník N upozornil na vaše údajné rasistické a homofobní příspěvky na sociálních sítích z minulosti? Vy jste se za část omluvil, některé výroky ale odmítáte a Motoristé na Deník N podali trestní oznámení.
Nejsem si toho vědom. Když jsem vstupoval do europarlamentu, tak jsem byl kvůli svému Facebooku na policii. Ty screeny vyšetřovala policie a nezjistila, že by se zakládaly na nějakém reálném základě. Navíc, když jsem vstupoval do politiky, tak tři moji spolupracovníci dostali heslo od mého Facebooku.
Všichni mi radili, ať si sítě smažu a založím nové. Já mám ale svědomí čisté, byť připouštím velmi blbý humor. Možná jsem tam kdysi napsal nějaké kraviny, ale byly to věci, které byly před 15 lety určeny mezi můj blízký okruh lidí. Že to mohlo vyznít velmi špatně, je mi opravdu líto. Bylo to mé divoké postpubertální období, rozhodně to nebylo něco, co jsem chtěl troubit do světa.
Velká část mé rodiny je židovského původu a žije v USA, také jsem ze čtvrtiny Řek, protože část rodiny zase utekla před tamním fašismem ze země. Takže nějaká představa o tom, že bych byl rasista či homofob, je úplně nesmyslná.
V úterý se v médiích objevila nová kauza. Server iRozhlas informoval o tom, že jste měl v komentáři na sítích v roce 2023 zlehčovat vraždu dvou klimatických aktivistů v Panamě. K příspěvku o jejich vrahovi jste napsal: „Je mi pána líto, snad dostane mírný trest.“ A jeho oběti jste označil za škodnou. Myslíte, že by vás ani tohle nemělo diskvalifikovat z vrcholné funkce?
Jak jsem už říkal, mám nějaké právní povědomí. Když řeknu, že přeji pánovi mírný trest, tak to znamená, že mu přeji trest. Nevím, co by člověk musel mít v hlavě, aby tohle vnímal jako schvalování trestného činu. Policie mě kvůli tomu rozhodně neprošetřuje ani mě nikdy nepodezřívala. Musela se pouze vypořádat asi s padesáti trestními oznámeními, která na mě organizovaně poslala síť ekologických aktivistů, kteří v Praze dlouhodobě blokovali dopravu. A opět, napsal jsem to v době, kdy jsem nebyl politik.
Je to možná nevhodné, na druhou stranu v té době ta zloba v nás byla a byla i v obrovském množství nechápajících občanů, které si tito aktivisté nepřijatelně brali dennodenně za nedobrovolné rukojmí. My jsme v Praze zvedali téma, že se aktivisté lepí k silnicím a kvůli nim ani sanitky nemohly projet do nemocnice.
Ve Vídni dokonce zemřel člověk, jemuž se nedostalo pomoci, kterou by jinak od záchranářů měl. Další případ byl i v Německu. Takže pokud nějakému důchodci v Panamě kvůli tomu bouchly nervy, tak mu jen přeji, aby nebyl ve vězení doživotně. To je celé. Míra škodlivosti zelených aktivistických hnutí je v tomto případě nezpochybnitelná.
Argumenty mám
Abychom to shrnuli: až půjdete za prezidentem, jste připraven mu všechny kauzy, které vám vyčítá, takto podrobně vysvětlit?
Ano, panu prezidentovi velmi rád vysvětlím tyto kauzy i moji kompetenci a vizi ohledně ministerstva životního prostředí. Rád bych zmínil i moji historii v environmentálním výboru europarlamentu, kde jsem snad udělal kus práce.
Jsem připraven se bavit o tom, co si představuji já i on, co by se mělo dělat v oblasti ministerstva životního prostředí v budoucnu. Chci také zdůraznit, že chápu jeho obavy a rozumím tomu, že můj mediální obraz je děsivý. Jsem ale připraven vysvětlovat.
Jak se na schůzku připravujete?
Určitě si vytáhnu nějaké dokumenty, co se týče třeba majetku nebo stavebního povolení. Možná se i podívám, jestli mám někde výstup z toho, jak jsem byl na policii. Všechno panu prezidentovi rád doložím, mám deset let stejnou paní účetní, tak se podíváme i na uzávěrky mých firem.
Myslíte si, že prezidenta nakonec přesvědčíte?
To nechci předjímat. Myslím, že je to opravdu o tom, abych dostal šanci všechny věci v klidu vysvětlit. Argumenty na to mám, a jak říkám, byť jsem byl v životě asi někdy rebel, jsem bezúhonná osoba, nemám problémy se zákonem a mám kompetenci a vůli sloužit s maximálním nasazením naší zemi, a to na základě silného mandátu, který mi k tomu dali čeští občané.
Během kampaně, ale i po volbách jste mluvil o tom, že se chcete stát šéfem diplomacie. Když jste teď přišli s tou rošádou a jste kandidátem na ministerstvo životního prostředí, co vlastně o jeho agendě víte?
Mám vystudovanou diplomacii a mezinárodní vztahy a mým tématem byl a je Green Deal. Takže když se mě někdo ptal, jaké ministerstvo by mě zajímalo, tak jsem řekl, že to nechci specifikovat, ale že mým tématem logicky jsou mezinárodní vztahy a diplomacie.
Ministerstvo životního prostředí má hrát zásadní roli v ochraně české krajiny, vody a půdy, nikoli ale v bezhlavém prosazování Green Dealu a nákladných zelených dotací, které oslabují naši ekonomiku a zatěžují občany i podniky.
Skutečná ochrana přírody spočívá v racionální péči o krajinu, v prevenci sucha či povodní a v podpoře moderních technologií, které dávají smysl — ne v povinném omezování a regulacích. Česko potřebuje ministerstvo, které bude hájit národní zájmy, nikoli kopírovat ideologické experimenty evropské politiky.
Ochrana životního prostředí je zásadní oblast
Jak byste uchopil tuzemská témata v agendě životního prostředí – v souvislosti s Motoristy se mluví zejména o osekání dotací pro neziskové organizace a také o zrušení CHKO Soutok, což zmiňoval váš předseda Petr Macinka. Pro to byste byl?
Rozumím, že i toto může být pro leckoho kontroverzní téma, ale zrušení CHKO Soutok si nepřeje pouze Petr Macinka a Motoristé. Proti CHKO tam existují petice a aktivity i jiných politických stran. Problém se dotýká tisíců lidí, kteří v oblasti vlastní pozemky, ale s nimiž se nikdo z ministerstva ani z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR nikdy nebavil.
Musím říct, že pro mě je ochrana životního prostředí zásadní oblast. Ministerstvo by se pod mým vedením – krom toho, čemu se již věnuje – mělo o něco více věnovat také ochraně zvířat a zpřísnění trestů za jejich týrání. Ostatně to máme v programovém prohlášení.
Kdyby prezident i po setkání trval na tom, že vás nejmenuje, budou za vámi Motoristé stát i nadále a chtěli byste po Andreji Babišovi, aby se případně po jmenování bránil ústavní žalobou?
Myslím, že by to nemělo zajít tak daleko. Já mám čisté svědomí, na všechny kauzy připravenou argumentaci, protože jsem nic neprovedl. Takže si myslím, že by k tomu vůbec nemělo dojít. Myslím si, že to panu prezidentovi prostě vysvětlím.
Nezvažujete, že byste se ministerských ambic případně vzdal, abyste nebránil vzniku vlády?
Nezvažuji. Máme uzavřenou koaliční smlouvu a já jsem nominantem Motoristů na tuto pozici.