Ublížení na cti? Turek si vymohl omluvu za běžnou nadávku

Ke konfliktu došlo loni 5. října v pražském nočním klubu Blue Light kolem půl třetí ráno. Turek řekl, že na něj měl u toalet zaútočit neznámý muž, což vedlo k potyčce.
Podle Poláčkové Turka nikdo nenapadl, nýbrž se konflikt odehrál mezi Turkovou ochrankou a jejím partnerem. Její muž se podle ní zapletl do potyčky poté, co si na ni dovolila Turkova ochranka.
„Jediné, co jsem řekla, bylo v konverzaci s partnerem, že je to debil,“ řekla serveru Česká justice. Manžel podle ní utrpěl zranění, když v její obraně skočil na člena ochranky.
Podle správního spisu padla na adresu Turka slova jako „debil“, čů...k“, „nácek“ či „nacistická svině“. Poláčková odmítá, že by tyto výroky pronesla.
„Že je nacistická svině a čů...k, jsem neřekla. To jsme se dozvěděli až potom od policie,“ řekla. Na úředního záznamu na policii loni z října však přiznává, že v konverzaci s manželem slovo „čů...k“ měla skutečně použít.
Spor nakonec skončil smířením, když se Poláčková omluvila za výrok „debil“.
„V tomto řízení se omlouvám panu Turkovi za nevhodný výraz, který jsem o něm sdělila svému partnerovi,“ uvedla Poláčková při jednání.
Případ řešil úřad Prahy 1 jako přestupek proti občanskému soužití. Poláčkové hrozila pokuta až 20 tisíc korun. Turek se zahájením řízení aktivně souhlasil v polovině března tohoto roku, několik měsíců po incidentu. Předmětem řízení se staly právě konkrétní verbální projevy, které Poláčková měla použít a které měly zasáhnout do Turkovy cti, což označila za „bizarní“.
Podle její advokátky Veroniky Semerádové z AK Astute se jednalo o nátlak na Poláčkovou. Přestupek proti občanskému soužití totiž slouží nejen k ochraně cti jedince, ale i občanských vztahů. Podle Semerádové je dopad na společenské vztahy v tomto případě nulový.
„Jedná se o typický případ tzv. SLAPP, což je šikanózní využití právních prostředků k umlčení kritiky ve věcech veřejného zájmu,“ řekla.
Turkův advokát Tomáš Maxa toto odmítá. Poláčková podle něj své jednání bagatelizuje. „Na policii uvedla diametrálně jiný průběh celé události,“ řekl.