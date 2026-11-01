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Cumlejte si lízátko a nechte mě domluvit, pustil se do Turka v debatě Grolich

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  16:26aktualizováno  16:26
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Mezi vládou a opozicí se vedou spory o návrh na zrušení koncesionářských poplatků za veřejnoprávní média. V debatě na CNN Prima News se střetli zástupci vládní koalice a opozice, mimo jiné Filip Turek (Motoristé sobě) a senátor Jan Grolich (KDU-ČSL). Když se politici vzájemně překřikovali, podal Grolich Turkovi lízátko. „Cumlejte ho tam, to vy děláte rád, ale nechte mě chvilku domluvit,“ řekl.
Filip Turek /Motoristé/ a Jan Grolich /KDU-ČSL/ v Partii na CNN Prima News (1. listopadu 2026)
Volební štáb Motoristé sobě v Praze. Na snímku Filip Turek. (10. října 2026)
V Poslanecké sněmovně se konala mimořádná schůze před hlasováním o nedůvěře vládě. Na snímku je Filip Turek (Motoristé sobě). (1. října 2026)
Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministr zahraničí Petr Macinka a Filip Turek (Motoristé) na jednání Sněmovny. (30. září 2026)
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Grolich narážel na předvolební videa Motoristů, v nichž vystupoval Filip Turek a dvojsmyslnými vtipy podporoval kandidátku strany na pražskou primátorku Kláru Sovovou.

„Já vám tady dám lízátko, tak si můžete vzít. Cumlejte ho tam, to vy děláte rád, ale nechte mě chvilku domluvit. Za mě je důležité, aby tady probíhala veřejná diskuze, kterou teď všichni slyšíme,“ řekl Grolich Turkovi.

Turek v debatě mimo jiné tvrdil, že protesty proti zrušení poplatků nebyly mírumilovné a demonstranti ohrožovali jeho i poslance SPD Jaroslava Foldynu, který mezi ně vyšel. Podle Turka by se veřejnoprávní média měla zprivatizovat a debata o změně financování by měla probíhat neveřejně.

„Domnívám se, že původní koncept byl takový, že by to mohlo být schováno ve mzdách v rámci rozpočtu, ale jak to bude doopravdy říkat nebudu, protože to bylo součástí jednání na koaličních radách,“ uvedl.

Grolich řekl, že opoziční strany další postup koordinují. Zmínil také možnost přípravy vlastního zákona. Premiér Andrej Babiš již dříve uvedl, že opozici tentokrát nebude ve druhém čtení v ničem bránit.

Vládní koalice nečekaně prosadila projednání návrhu minulý pátek. Následně si odhlasovala pevný termín hlasování na půl pátou ráno. Návrh zatím prošel pouze prvním čtením.

O konečné podobě financování České televize a Českého rozhlasu se ještě bude jednat. Zákon by mohl být definitivně schválen už na začátku příštího roku.

V úterý 3. listopadu plánují Česká televize a Český rozhlas stávku. Její přesnou podobu se veřejnost pravděpodobně dozví v pondělí. Spolek Milion chvilek pro demokracii svolal na 15. listopadu demonstraci na pražskou Letnou.

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