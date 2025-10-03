Pokud Turek a Konečná uspějí ve volbách, přijdou o mandát europoslance

Do voleb do Poslanecké sněmovny se zapojili i současní europoslanci Filip Turek (zvolený za Motoristy sobě) a Kateřina Konečná (KSČM). Pokud uspějí, automaticky přijdou o své křeslo v Evropském parlamentu. Znamenalo by to také posílení Přísahy a odchod Motoristů z evropské organizace, náhradníkem za Turka je člen Přísahy Antonín Staněk, bývalý ministr kultury za ČSSD.
Turek, zvolený za Motoristy Sobě a Kateřina Konečná za KSČM o svůj mandát mohou přijít.

„Pokud bude někdo zvolen českým poslancem, mandát v Evropském parlamentu mu po sečtení hlasů automaticky zanikne,“ potvrdila pro iDNES.cz tisková mluvčí českého zastoupení v EP Iva Laňová. Podle českých zákonů totiž není možné vykonávat dvě ústavní funkce zároveň.

Ztráta mandátu by nastala už v okamžiku zvolení, nikoliv až při složení slibu či prvním zasedání nové Sněmovny. Česká volební komise následně tuto informaci předá evropským institucím, které ji formálně potvrdí na plenárním zasedání. Uvolněná místa obsadí náhradníci.

Motoristé by přišli o zastoupení v Bruselu

V případě Filipa Turka by mandát připadl Antonínu Staňkovi, bývalému ministrovi kultury za ČSSD a současnému členu Přísahy. Původně byl prvním náhradníkem lídr Přísahy Robert Šlachta, ten se ale své pozice vzdal.

S variantou Staňka jako náhradníka počítají i samotní Motoristé. „Věřím, že pan docent Staněk by rád pokračoval ve všech třech výborech, kde zasedám,“ řekl Turek pro Novinky.cz. Přesto by tím Motoristé přišli o své zastoupení v Evropském parlamentu.

U Konečné je situace složitější

Kateřinu Konečnou by mohla nahradit Jana Turoňová. Ta však rovněž kandiduje do Sněmovny a soustředit se chce spíše na domácí politiku. Reálněji tak připadá v úvahu místopředseda KSČM Milan Krajča, který v letošních volbách nekandiduje.

