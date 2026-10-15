Vyhrál jsem boj s větrnými mlýny, bilancuje Turek s doutníkem u portrétu Klause

„Nestal jsem se ministrem zahraničí, místopředsedou vlády ani ministrem životního prostředí. Mám ale něco lepšího – vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal a to jsem si vždycky přál. Moje výplata pro tuto pozici dobrovolně nula. Zodpovědnost a starosti? Šílený,“ řekl ve videu, které natočil ke svým 41. narozeninám. Šéf Motoristů Macinka už v minulosti uvedl, že Turek má jako zmocněnec podepsanou příkazní smlouvu a funkci bude vykonávat bez odměny.
Turek si ve videu, v němž je záběr například také na portrét Václava Klause, přisuzuje zásluhy za to, že zamezil „nekontrolovatelné výstavbě větrných elektráren“. Větrné elektrárny byly tématem i minulý týden, kdy se občané některých obcí zároveň s komunálními volbami mohli vyjádřit k jejich výstavbě i vymezení takzvaných akceleračních zón pro jejich výstavbu.
Například ve Středočeském kraji se konalo pět referend: v Kačici na Kladensku, v Petrovicích na Rakovnicku a v Petroupimi, Teplýšovicích a Soběhrdech na Benešovsku. Ani v jedné z obcí hlasující záměry nepodpořili, referenda jsou platná a pro obec závazná.
„Stal jsem se prvním člověkem, který vyhrál boj s větrnými mlýny. Ne tím, že bych zastavil vítr, ale povedlo se nám zastavit nekontrolovatelnou výstavbu větrných elektráren,“ doplnil ve videu Turek. Po celou dobu kouřil doutník, ten následně zapíchl do větrníku z cukrárny, zřejmě aby ilustroval, že je výstavba „větrníků“ zastavena.
Turek se postu vládního zmocněnce dočasně vzdal po červencové nehodě v centru Prahy. Nemá tak například přístup na schůze vlády. Nic se nezměnilo ani poté, co policisté případ uzavřeli s tím, že nedošlo k trestnému činu. Věc postoupili do přestupkového řízení, v němž ještě nebylo rozhodnuto.