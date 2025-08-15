Turek měl v pátečním závodě usednout na místo spolujezdce v historickém voze Rolls Royce. „Ve chvíli, kdy se pan Regner dozvěděl, že se deset minut před startem zapisuje jméno spolujezdce, a že je tam Filip Turek, řekl, že to auto nepustí, protože Filip Turek škodí motoristům,“ popsal pro iDNES.cz Roman Pravec, krajský manažer Motoristů ve Zlíně.
„Stál jsem asi pět metrů od něj. Vše s panem Regnerem řešil řidič, který auto přihlašoval a platil,“ dodal Pravec.
Podle Turka vyjížďku organizoval místní tým. Reportérovi iDNES.cz řekl, že by jeho účast mohla být vnímána politicky. „Je před volbami, respektuji jejich rozhodnutí,“ uvedl. Dodal, že si na závod přišel užít atmosféru a chápe, že by jeho účast mohla být kontroverzní.
„Je mezi autama, je spokojený. Dal si pivo, bavil se s lidmi. V autě se projede po závodě,“ okomentoval Pravec Turkovu náladu.
Turek i Pravec nicméně poukázali i na fakt, že na akci má stánek také místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. „Je to apolitická akce, tak tu nechtějí žádnou politiku. Někde tu točí pivo Havlíček, to nikomu nevadí,“ dodal Pravec.
Redakce iDNES.cz oslovila s prosbou o komentář také ředitele závodu Regnera a organizátory, do vydání článku ale nereagovali.
Filip Turek na sebe v minulosti strhl pozornost svou rychlou jízdou. V dubnu zveřejnil na sociálních sítích fotografii tachometru s rychlostí vyšší než 200 kilometrů za hodinu. Ačkoliv nejprve tvrdil, že je po německé dálnici, později se ukázalo, že šlo o západní Čechy.
Kauzou se následně začala zabývat také policie, mimo jiné europoslance podezřívala i z toho, že jel bez platné dálniční známky. Policie případ vyhodnotila jako přestupek, poté jej předala k prošetření městskému úřadu v Rokycanech. Ten jej začátkem srpna pravomocně odložil.