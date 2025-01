Muska zdraví „hajlováním“. Europoslanec Turek koláží řeší kritizované gesto se zdviženou pravicí

S velkým ohlasem se setkal projev Elona Muska na inauguraci Donalda Trumpa, který si nepohlídal svou gestikulaci a opakovaně zdvihl pravici. Toto gesto až nápadně připomínalo pozdrav „Sieg Heil“, tedy nacistický pozdrav.

Poslanec Evropského parlamentu se svou reakcí také přispěchal. Na svůj instagramový profil přidal příběh, ve kterém byla koláž „hajlujícího“ Elona Muska a Filipa Turka, také se zdviženou pravicí. Nesla popisek „Nadcházející prezident ČR se zdraví s vice prezidentem USA 1967, kolorováno.“

Na síti X následně sdílel fotky Kamaly Harrisové nebo Baracka Obamy, kteří mají také vztyčenou ruku s komentářem: „Náckové :-)“. Z videí je evidentní, že nehajlovali.

Redakce iDNES.cz Turka požádala o vyjádření, zatím nereagoval.

Není to poprvé, co europoslanec Filip Turek čelí kontroverzi za příklon k nacismu. Při loňské kandidatuře do europarlamentu se probíraly jeho fotografie z auta z roku 2013, kde jeho nápadně zdvižená pravice připomíná hajlování. V minulosti byl konfrontován také ohledně nacistické dýky či neonacistické zlaté přilbice, kterou má doma, což vysvětloval jako sběratelské předměty.

Po těchto negativních ohlasech v minulosti Turek promazal své sítě a zrušil pár debat. Jeho zdvižená pravice byla i předmětem řešení policie. Sám se přitom odvolává na svůj specifický druh humoru.