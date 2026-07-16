Turek se nebude účastnit porad vedení ani oficiálních jednání na ministerstvu

Autor: ,
  11:16aktualizováno  11:16
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
Dopravní křižovatka na náměstí I. P. Pavlova, kde se udála nehoda sanitky a...
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na...
33 fotografií
Poslanec Motoristů Filip Turek se nadále nebude účastnit jednání, oficiálních schůzek ani porad vedení na ministerstvu životního prostředí. Sdělila to mluvčí ministerstva Veronika Krejčí. Turek tam působil jako vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal, funkci však přestal vykonávat v souvislosti s vyšetřováním své pondělní dopravní nehody.

Pro úřad se z pracovněprávního hlediska podle Krejčí nic nemění, protože není Turkovým zaměstnavatelem. Úlohou ministerstva životního prostředí je podle usnesení vlády poskytování podpory při výkonu jeho pracovní agendy.

Turkovo auto se v pondělí v centru Prahy střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Řidič nemocničního vozidla je v pracovní neschopnosti, nehodu vyšetřuje policie.

Turek v úterý uvedl, že do rozhodnutí policie o viníkovi nehody nebude vykonávat pozici vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Dodal také, že pokud ho policie označí za viníka nehody, na post zmocněnce rezignuje. Názor, že by měl Turek na pozici zmocněnce rezignovat, zastává i premiér Andrej Babiš (ANO), pokud se prokáže, že jsou zveřejněné záběry pravdivé.

Webu Blesk.cz Turek ve středu řekl, že by nevyužil poslaneckou imunitu, pokud by policie žádala o jeho vydání k trestnímu stíhání.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.