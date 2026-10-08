Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Turkovu nehodu bude řešit Praha 2, na Sněmovnu se neobrátil

Autor: ,
  9:52
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Přestupkové řízení s poslancem Motoristů Filipem Turkem kvůli jeho červencové autonehodě bude řešit Městská část Praha 2. Že se neobrátil na Sněmovnu, vyplynulo z vyjádření poslance pro ČTK.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Jako člen dolní parlamentní komory mohl Turek požádat o to, aby podezření z přestupku projednal mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny v disciplinárním řízení.

Policie dospěla při prověřování nehody k závěru, že se při ní nestal trestný čin, věc postoupila do přestupkového řízení Městské části Praha 2. Přestupku se podle policie mohli dopustit oba účastníci srážky. Turkovo auto se střetlo s nemocničním vozem 13. července na křižovatce u náměstí I. P. Pavlova. Podle záběrů z místa poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem, přičemž nemocniční auto při průjezdu křižovatkou dávalo zvukový signál.

Nehoda Filipa Turka

Turkovo auto vjelo do křižovatky jako jediné a zasáhlo zadní část vozu. Ten se vymrštil do vzduchu, při nekontrolovaném letu minul ve vzdálenosti několika metrů skupinu chodců čekajících na přechodu a skončil na střeše.

Turkovi se při nehodě nic nestalo, řidiče druhého auta odvezli záchranáři do traumacentra.

Policie podle usnesení, na které v pondělí upozornil server Seznam Zprávy a které státní zastupitelství zveřejnilo na úřední desce, uzavřela, že zranění řidiče nemocničního vozu nedosáhlo takové intenzity, aby bylo možné Turkovo jednání kvalifikovat jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Zranění měl řidič podle policie pouze povrchová, delší obtíže mu vznikly v důsledku staršího poranění žeber. Podle policie nešlo ani o obecné ohrožení z nedbalosti, protože žádný z účastníků nehody nevydal další lidi v nebezpečí smrti nebo těžké újmy na zdraví.

Policie v usnesení uvedla, že ani u jednoho z účastníků nehody nespatřuje porušení důležité povinnosti, protože v obou případech šlo o nedbalostní jednání pramenící z chvilkové nepozornosti, ne o hrubé porušení pravidel. Státní zástupce s plným zněním usnesení o postoupení věci nesouhlasil, Turek podle něj porušil povinnost umožnit bezpečný průjezd vozidlu s právem přednostní jízdy.

Usnesení o postoupení věci do přestupkového řízení ale nezrušil, protože ani podle něj nebyla naplněna druhá podmínka trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti týkající se intenzity zranění druhého řidiče. Obecného ohrožení se Turek podle žalobce rovněž nedopustil.

Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026)
Poslanec Filip Turek u svého vozu, kterým v centru Prahy narazil do nemocničního auta. To skončilo převrácené na střeše. (13. července 2026)
Jednání koaliční rady o návrhu státního rozpočtu na rok 2027. Na fotografii poslanec za Motoristy Filip Turek. (7. září 2026)
Filip Turek se v centru Prahy srazil s nemocničním autem. To skončilo na střeše. (13. července 2026)
27 fotografií
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.