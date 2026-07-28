Turek změnil názor, žalobu na prezidenta nepodá. Zmínil tři důvody

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  10:19
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Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)
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Prezident Petr Pavel na summitu NATO v turecké Ankaře. (7. července 2026)
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Podání žaloby na prezidenta avizoval poslanec Filip Turek (Motoristé) letos v lednu. Krok tehdy odůvodnil ochranou osobnosti v souvislosti s tím, že ho Pavel nejmenoval na post ministra životního prostředí. Nyní Turek oznámil, že žalobu nepodá. Informoval o tom server Novinky.cz.

Turek následně na Instagramu uvedl tři hlavní důvody, proč změnil názor a žalobu na ochranu osobnosti si rozmyslel. „Viděl jsem, jak objektivně rozhodl Ústavní soud,“ jmenoval poslanec první z nich. Podle všeho tak narážel na rozhodnutí Ústavního soudu, který v červnu v předběžném opatření nařídil vládě, aby vyslal Pavla na summit NATO.

Dále Turek zmínil, že má na práci jiné věci, například zmenšení akceleračních zón nebo záchranu průmyslu. „Politické spory se nemají řešit u soudu,“ dodal politik třetí z důvodů.

Od 9. ledna, kdy při své návštěvě Ukrajiny poslanec slova o žalobě na prezidenta poprvé pronesl, uplynulo více než půl roku. Nicméně již v únoru pro redakci iDNES.cz uvedl, že má momentálně jiné věci na práci než zabývat se žalobou. „Až budu mít čas řešit lídra opozice, pana prezidenta, pak to udělám,“ řekl.

Důvodem rozepře mezi hlavou státu a Turkem se stalo jeho nejmenování ministrem životního prostředí, které prezident začátkem ledna oficiálně oznámil dopisem premiérovi Babišovi. „Jsem naprosto přesvědčen, že na straně Filipa Turka existuje množství okolností, které mnohdy jednotlivě, ale především ve svém souhrnu, jeho loajalitu vůči fundamentálním principům a hodnotám ústavního řádu důvodně zpochybňují,“ stálo ve vyjádření.

Prezident dále za problematické označil i výroky poslance. Upozornil na to, že Turek podle něj opakovaně bagatelizoval nacistický režim nebo zpochybňoval důstojnost žen a rovnost menšin. Zmínil také neúctu k českému právnímu řádu.

10. ledna 2026
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