Nerudová zesměšňuje Turkův projev v angličtině. To je manipulace, míní Nacher

Autor:
  18:07
Jazyková vybavenost českých politiků se opět stala terčem posměchu. Europoslankyně Danuše Nerudová poukázala na úroveň angličtiny Filipa Turka, který v Bruselu ve středu navštívil jednání unijních ministrů životního prostředí jako vládní zmocněnec. Incident přitom není ojedinělý, podobné jazykové faux pas doprovázejí českou politickou scénu dlouhodobě.

„Vládní zmocněnec reprezentuje ČR v Bruselu. Best OF. Nechybělo málo a došlo i na zkusit šůšn,“ komentovala sestřih vystoupení Filipa Turka na Radě Evropské unie. Připomněla přitom dnes již kultovní hlášku „zkusit šůšn“, která pochází z roku 2011 z rozhovoru s dálkovým běžcem na lyžích Stanislavem Řezáčem po závodě v Norsku.

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přicházejí na jednání vlády v Praze (16. března 2026)
Lídryně hnutí STAN Danuše Nerudová se synem odevzdala svůj hlas do Evropského parlamentu. (7. června 2024)
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2026. Na snímku Filip Turek (Motoristé). (11. března 2026)
Lídryně hnutí STAN Danuše Nerudová přichází volit ve volbách do Evropského parlamentu. (7. června 2024)
25 fotografií

Post Danuše Nerudové nenechal chladným poslance ANO Patrika Nachera: „A proč to nedáte celé a takhle to sestříháte?“ reagoval Nacher podle něhož jsou sestřihy manipulativní a dají se vytvořit i z vystoupení samotné europoslankyně. „Ok, to je výzva, sestříhat ve stejném duchu vaše projevy a nikdo z těch, co to u vás lajkovali, už nemůže ani pípnout.“

V minulosti byla terčem kritiky zejména bývalá ministryně financí Alena Schillerová. Právě předchozí obvinění o nevalné znalosti angličtiny chtěla prověřit redaktorka CNN Prima News, která přešla v rozhovoru se staronovou ministryní financí z češtiny do angličtiny. Následná reakce a urychlený odchod Schillerové obletěl český internet.

Incident tehdy Schillerová komentovala na sociálních sítích: „Jasně, nejsem v ní nejlepší na světě. Taky jsem to o sobě nikdy netvrdila. Koneckonců před rokem 89 jsme museli povinně biflovat jiné jazyky. Proto na sobě velmi tvrdě pracuji, poctivě se doučuji a věřím, že i zlepšuji.“

Podobně bylo vnímáno i vystupování bývalého premiéra Bohuslava Sobotky. Ten v mezinárodním diplomatickém prostředí vzbuzoval rozpaky zejména předčítáním projevů z foneticky přepsaných podkladů. Největší pozornost vzbudil jeho výkon v roce 2014 na konferenci Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů (S&D). Přestože šlo o důležité setkání evropských levicových stran, Sobotkova jazyková nejistota tehdy podle kritiků zastínila samotný obsah sdělení.

18. září 2013
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.