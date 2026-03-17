Nerudová zesměšňuje Turkův projev v angličtině. To je manipulace, míní Nacher

„Vládní zmocněnec reprezentuje ČR v Bruselu. Best OF. Nechybělo málo a došlo i na zkusit šůšn,“ komentovala sestřih vystoupení Filipa Turka na Radě Evropské unie. Připomněla přitom dnes již kultovní hlášku „zkusit šůšn“, která pochází z roku 2011 z rozhovoru s dálkovým běžcem na lyžích Stanislavem Řezáčem po závodě v Norsku.
Post Danuše Nerudové nenechal chladným poslance ANO Patrika Nachera: „A proč to nedáte celé a takhle to sestříháte?“ reagoval Nacher podle něhož jsou sestřihy manipulativní a dají se vytvořit i z vystoupení samotné europoslankyně. „Ok, to je výzva, sestříhat ve stejném duchu vaše projevy a nikdo z těch, co to u vás lajkovali, už nemůže ani pípnout.“
V minulosti byla terčem kritiky zejména bývalá ministryně financí Alena Schillerová. Právě předchozí obvinění o nevalné znalosti angličtiny chtěla prověřit redaktorka CNN Prima News, která přešla v rozhovoru se staronovou ministryní financí z češtiny do angličtiny. Následná reakce a urychlený odchod Schillerové obletěl český internet.
Incident tehdy Schillerová komentovala na sociálních sítích: „Jasně, nejsem v ní nejlepší na světě. Taky jsem to o sobě nikdy netvrdila. Koneckonců před rokem 89 jsme museli povinně biflovat jiné jazyky. Proto na sobě velmi tvrdě pracuji, poctivě se doučuji a věřím, že i zlepšuji.“
Podobně bylo vnímáno i vystupování bývalého premiéra Bohuslava Sobotky. Ten v mezinárodním diplomatickém prostředí vzbuzoval rozpaky zejména předčítáním projevů z foneticky přepsaných podkladů. Největší pozornost vzbudil jeho výkon v roce 2014 na konferenci Pokrokového spojenectví socialistů a demokratů (S&D). Přestože šlo o důležité setkání evropských levicových stran, Sobotkova jazyková nejistota tehdy podle kritiků zastínila samotný obsah sdělení.
18. září 2013