Pavel je přecitlivělý, přitom má brutální komunistickou minulost, reagoval Turek

Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek obvinil prezidenta Petra Pavla ze „zpravodajských praktik“. Chování hlavy státu prý nepříjemně zavání bývalým režimem, dodal stále neúspěšný adept na ministra v reakci na to, že Pavel zveřejnil poslední komunikaci ministra zahraničí Petra Macinky, který opět vyvíjel nátlak na Turkovo jmenování do čela resortu životního prostředí.
„Pan prezident je opakovaně přecitlivělý, zvláště paradoxně vzhledem ke své minulosti. Ohání se ústavou a zákony, které sám aktivně a opakovaně nedodržuje. Označuje mne za kontroverzní osobu, přitom má brutální a reálnou komunistickou minulost a v dospělosti schvaloval okupaci naší země,“ oznámil Turek.

Poslanec prezidenta obvinil z manipulace s pozicemi ve vládě a z toho, že „jiné obviňuje z vydírání, stejně nesmyslně, jako předestřel právní důvody k mému jmenování, když prokazatelně neexistují“.

„Chování pana prezidenta velmi nepříjemně zavání bývalým režimem, už jen zveřejňování soukromé korespondence by každý chlap považoval za ponižující a nepřijatelné. Když už tedy obsah zpráv vidíme a máme základní kognitivní funkce, vidíme, že o žádné vydírání nejde,“ doplnil Turek.

