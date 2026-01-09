Turek podá žalobu na ochranu osobnosti. Chce, aby se mu Pavel omluvil

Vyjádření poslance a čestného prezidenta Motoristů sobě následně iDNES.cz v audiopodobě poskytlo ministerstvo zahraničí.
Spor o to, zda bude ministrem, tak v pátek Turek vyhrotil. Prezident Pavel před tím poslal premiérovi Andreji Babišovi oficiální zdůvodnění, proč Turka nejmenuje členem vlády.
Turek podle prezidenta Petra Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident poukázal i na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.
Babiš dopis přijal. Mluvit o něm bude s partnery na pondělní schůzce koaliční rady před jednáním vlády.
S kompetenční žalobou na hlavu státu podle Turka Motoristé nepočítají. Již dříve podání kompetenční žaloby na hlavu státu vyloučili šéf Motoristů Macinka i premiér Babiš.
Ve středu poslanecký klub Motoristů vyjádřil jednomyslnou podporu Turkovi, který zůstává jediným kandidátem Motoristů na post ministra životního prostředí. Klub Motoristů vyjádřil znepokojení nad přístupem prezidenta Pavla k plnění jeho ústavních povinností.