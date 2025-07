„Ale myslím si, že to sdělení toho příspěvku nebyla ta rychlost po té dálnici, ale ta rychlost, jak se Evropa snaží rychle spáchat sebevraždu. Německo to udělalo energeticky, my nejsme schopni být tou pojistkou, protože v tom energetickém systému my jsme něco jako pojistkou Německa za jejich špatnou energetickou strategii,“ vysvětloval sněmu Motoristů sobě v Olomouci europoslanec.

Turek na podzim povede kandidátku ve Středočeském kraji.

Europoslance se zastal šéf strany Petr Macinka. Na dotaz, zda on sám či Motoristé sobě požádali Turka, aby nejezdil po dálnici v České republice neadekvátní rychlostí, opáčil iDNES.cz, že to je věc, o kterou Turka nemusí nikdo žádat.

„Myslím, že on je si vědom toho, co to vyvolalo, a myslím, že nic takového se už určitě nikdy opakovat nebude,“ řekl Macinka.

Kauzami europoslance Turka se Motoristé sobě zabývali na sněmu také za zavřenými dveřmi

Motoristé sobě v sobotu na sněmu v Olomouci, který označili za krizový, představili volební program, a pak se také za zavřenými dveřmi zabývali Turkovými kauzami.

Macinka vnímá dálniční kauzu jako Turkovo pochybení. „Byla to naše chyba v důsledku toho, že politické zrání bývá bolestné. Ty ostatní kauzy, musím říct, že pevně stojím za Filipem Turkem. Mockrát jsme se o tom bavili. Čili já znám nějaké detaily, které se toho týkají. Nechci je tady vytahovat, ale má moji plnou důvěru,“ řekl na sněmu Macinka.

Připustil, že Motoristé v minulých měsících místo programových vizí plnili stránky médií tématy, která si nepřáli. „Udělali jsme chyby nejen v komunikaci, podcenili jsme částečně sílu mediálního prostoru, kterému jsme sami dali záminku, aby nás náležitě potrestal. Vyslali jsme signály, ale byly to signály slabosti a defenzivy. A to není pro voliče přitažlivé, protože voliči chtějí sílu, nechtějí výmluvy,“ prohlásil Macinka.

Turek naopak odmítá podezření, že se dopouštěl násilí na své bývalé přítelkyni. Obvodní státní zastupitelství Prahy 4 se zabývá trestním oznámení, které na Turka podala jeho bývalá přítelkyně. Server Page not found v červnu napsal, že žena politika viní z několik let trvajícího domácího násilí, vyhrožování střelnou zbraní a v jednom případě i znásilnění, a to v období před 15 až 20 lety.

„V této kauze plně stojím za Filipem Turkem, znám jeho verzi celého toho příběhu, bavili jsme se o tom mockrát, znám obsah toho, co vypovídal na policii, a plně stojím za Filipem Turkem,“ zastal se ho Macinka.

„Za sebe, za svoji praxi, kterou mám v oboru trestního práva, musím říct, že skutečně načasování se jeví být zvláštní. Velice důležité je, aby policie konala rychle a objektivně. Aby skutečně rychle a objektivně vyšetřila, jaké byly okolnosti toho skutku a co se opravdu stalo, nebo nestalo,“ řekla bývalá nejvyšší státní zástupkyně a jednička kandidátky Motoristů sobě v Královéhradeckém kraji Renata Vesecká.