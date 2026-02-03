Turek nakonec na Kypr neletí. Musím být ve Sněmovně, uvedl a pomlčel o letadle

Turek v pátek po jednání se svým slovenským protějškem Tomášem Tarabou v Praze uvedl, že na Kypr poletí se slovenskou výpravou. Po změně ve slovenských plánech se nakonec jako poslanec zúčastní jednání Sněmovny o nedůvěře kabinetu. K vyslovení nedůvěry potřebuje opozice převahu 101 hlasů bez ohledu na počet přítomných koaličních poslanců. Dříve přitom Turek uvedl, že ho na Kypru čeká důležité jednání.
Na kyperském jednání bude ČR zastupovat náměstek ministra Vladislav Smrž (za ANO) a ředitel odboru mezinárodních vztahů MŽP Michal Pastvinský. Rada se bude 5. a 6. února zabývat mezinárodní ochranou klimatu, konkurenceschopností evropského průmyslu, odpadovým hospodářstvím a odolností vodohospodářství.
O účasti Smrže a Pastvinského na jednání informoval v pondělí na dotaz novinářů premiér Andrej Babiš (ANO) na základě SMS zprávy od Turka. Bývalý ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) kritizoval, že považuje přítomnost pouze zmocněnce na setkání za nedostatečné zastoupení.
Podle něj je zásadní, aby se jak formálních, tak neformálních jednání osobně účastnil ministr, protože přítomnost člena vlády výrazně ovlivňuje vnímání země ostatními partnery.
Úřad vede kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o jmenování Turka ministrem jako pověřený ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Ten dnes odletěl na jednání do Spojených států.