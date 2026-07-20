Babiš: Pokud se prokáže, že Turek pochybil, ve funkci skončí

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  14:10
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Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová přichází na jednání...

Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová přichází na jednání vlády. (20. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ministr spravedlnosti Jeroným Tejc na...
Premiér Andrej Babiš a ministryně financí Alena Schillerová přichází na jednání...
Ministr sportu Boris Šťastný a ministr kultury Oto Klempíř na jednání vlády....
Ministr dopravy Ivan Bednárik přichází na jednání vlády. (20. července 2026)
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Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal ve své funkci skončí, pokud se prokáže, že pochybil. O Turkovi podle něj jednala koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Vláda nikoli.

Turek dal minulý týden k dispozici svoji funkci zmocněnce, dokud policie nevyšetří jeho nehodu v centru Prahy. Před týdnem v pondělí se poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova srazil s nemocničním autem se zapnutými majáčky a zvukovým znamením, a to se převrátilo.

Krátce po nehodě se na sociálních sítích objevily záběry, které ukazují, jak Turkův Mercedes třídy G předjížděl kolonu vozidel odbočovacím pruhem, na jeho konci ale místo odbočení doleva pokračoval rovně, krátce nato se v křižovatce střetl s nemocničním vozem.

„Do doby, než policie rozhodne o viníkovi, nebudu vykonávat pozici vládního zmocněnce a zachovám se dle výsledku vyšetřování policie. Rozhodnutí budu plně respektovat a v případě, že budu označen za viníka nehody, na pozici zmocněnce rezignuji,“ uvedl Turek na svém profilu na Facebooku i v přiloženém videu.

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