Sněmovna řešila dopis o Turkovi. Týkal se jeho výroku o parazitech

Předsedkyně výboru Helena Válková (ANO) řekla, že výbor může projednat podněty od občanů pouze tehdy, pokud se nevhodného chování dotyčný dopustí během výkonu funkce. To ale nebyl tento případ. Turek výrok o úřednících pronesl během setkání k výročí internetové televize XTV.
„Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme, progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat,“ prohlásil tehdy Turek.
Poslanec za Motoristy se po kritice za výrok omluvil. Podle svých slov mluvil o aktivistech, nikoliv úřednících. Kritice čelil zejména od opozice, například exministr životního prostředí Petr Hladík uvedl, že „takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve třicátých letech v Německu, kdy nacisté potřebovali vylikvidovat lidi, kteří jim nešli po vůli“. Za nepřijatelné to označil i premiér Babiš, jehož hnutí ANO je s Motoristy v koalici.
Válková v souvislosti s dopisem uvedla, že poslanci nemají kompetenci danou věc řešit.
„Poslanci by se měli chovat tak, aby si z nich mohli vzít občané příklad,“ komentoval to v úterý člen mandátového a imunitního výboru Michal Zuna z TOP 09. „Mám za to, že projednání takových výroků na mandátový výbor patří,“ dodal. Redakce iDNES.cz shání Turkovo vyjádření.
Podle Válkové dostal výbor ještě jeden podnět. Ten byl psán jako výzva k vydání Okamury a Babiše k trestnímu stíhání, což Sněmovna už dříve odmítla.
Mandátový a imunitní výbor projednával také etická pravidla pro poslance a jejich vyjádření ve veřejném prostoru, který by poslancům připomněl existenci etického kodexu poslance. Návrh ale nebyl schválen. Místopředsedkyně Pirátů Kateřina Stojanová později přiznala, že se hlasování zdržela. Odůvodnila to tím, že pokud výbor nedokáže vygenerovat žádné stanovisko, ale pouze připomenout již stávající kodex, je to podle ní „plácnutí do vody“.