Absurdní a hranatě nehorázné, reaguje Kupka na Turkův plán žalovat prezidenta

Filip Turek podá žalobu na ochranu osobnosti kvůli tomu, jak prezident Petr Pavel zdůvodnil, že ho nejmenuje ministrem životního prostředí. Na možnou žalobu již reagují někteří politici. Například bývalý ministr dopravy Martin Kupka (ODS) na sociální síti X uvedl, že „to je dokonale absurdní a hranatě nehorázné“. Kupka také poznamenal, že se to však bude líbit Turkovým podporovatelům.
„Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl v pátek Filip Turek novinářům v Kyjevě, kam jel s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.

Turek reagoval prezidenta Petra Pavla, který zaslal dopis premiérovi Andreji Babišovi z důvody, proč odmítá Turka jmenovat ministrem. K možné žalobě na prezidenta se nyní vyjadřují i politici.

„Tak Filip Turek bude žalovat prezidenta. To už není jen hranaté. To je i příkladně vzhůru nohama,“ reagoval na sociální síti X bývalý ministr dopravy Martin Kupka s tím, že Turek je „vzorný muž, který nikdy nikoho neurazil“.

„Nikdy nenapsal žádnou nehoráznost na svých sítích, nikdy nepoplival památku obětí 2. světové války vyznáváním nacistických symbolů, nikdy neobrátil naruby ruskou agresi a její příčiny. Všechno je jedna veliká nespravedlnost,“ uvedl na síti dále Kupka.

Exministr si ani dále v příspěvku s Turkem nebral servítky. „Nic z toho se nestalo. A kdyby náhodou, měl přece dostat příležitost, aby se ve vládě napravil a všechno si odpracoval. Vláda je přece nejlepší nápravné zařízení,“ napsal a současně doplnil, že to je dokonale absurdní a hranatě nehorázné. „Určitě se to ale jeho podporovatelům bude líbit,“ dodal Kupka.

Redakce ohledně Turkova prohlášení o žalobě oslovila také Hrad. Dosud však odpovědi nedorazily.

Babiš dopis přijal

Turek podle prezidenta Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident v dopise poukázal i na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.

„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.

Babiš dopis přijal. Mluvit o něm bude s partnery na pondělní schůzce koaliční rady před jednáním vlády.

S kompetenční žalobou na hlavu státu podle Turka Motoristé nepočítají. Již dříve podání kompetenční žaloby na hlavu státu vyloučili šéf Motoristů Macinka i premiér Babiš.

Ve středu poslanecký klub Motoristů vyjádřil jednomyslnou podporu Turkovi, který zůstává jediným kandidátem Motoristů na post ministra životního prostředí. Klub Motoristů vyjádřil znepokojení nad přístupem prezidenta Pavla k plnění jeho ústavních povinností.

