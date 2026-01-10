Absurdní a hranatě nehorázné, reaguje Kupka na Turkův plán žalovat prezidenta

„Zdůvodnění se mě hluboce dotýká. V nejbližších dnech podám žalobu na ochranu osobnosti a budu žádat, aby se mi prezident republiky omluvil,“ řekl v pátek Filip Turek novinářům v Kyjevě, kam jel s ministrem zahraničí Petrem Macinkou.
Turek reagoval prezidenta Petra Pavla, který zaslal dopis premiérovi Andreji Babišovi z důvody, proč odmítá Turka jmenovat ministrem. K možné žalobě na prezidenta se nyní vyjadřují i politici.
„Tak Filip Turek bude žalovat prezidenta. To už není jen hranaté. To je i příkladně vzhůru nohama,“ reagoval na sociální síti X bývalý ministr dopravy Martin Kupka s tím, že Turek je „vzorný muž, který nikdy nikoho neurazil“.
„Nikdy nenapsal žádnou nehoráznost na svých sítích, nikdy nepoplival památku obětí 2. světové války vyznáváním nacistických symbolů, nikdy neobrátil naruby ruskou agresi a její příčiny. Všechno je jedna veliká nespravedlnost,“ uvedl na síti dále Kupka.
Exministr si ani dále v příspěvku s Turkem nebral servítky. „Nic z toho se nestalo. A kdyby náhodou, měl přece dostat příležitost, aby se ve vládě napravil a všechno si odpracoval. Vláda je přece nejlepší nápravné zařízení,“ napsal a současně doplnil, že to je dokonale absurdní a hranatě nehorázné. „Určitě se to ale jeho podporovatelům bude líbit,“ dodal Kupka.
Redakce ohledně Turkova prohlášení o žalobě oslovila také Hrad. Dosud však odpovědi nedorazily.
Babiš dopis přijal
Turek podle prezidenta Pavla opakovaně prokázal nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu a ústavním hodnotám. Prezident v dopise poukázal i na Turkovy kontroverze spojené s nacistickými symboly nebo gesty a výroky, které podle Pavla zpochybňují rovnost žen a menšin.
„Ve svých různých vyjádřeních a jednáních opakovaně adoroval, či přinejmenším bagatelizoval jeden z nejhorších totalitních režimů 20. století, nacistické Německo, které mělo na svědomí nejhorší válku v lidských dějinách, genocidu milionů nevinných lidí a trýznivou okupaci mj. i českých zemí,“ stojí kromě jiného v dopise.
Babiš dopis přijal. Mluvit o něm bude s partnery na pondělní schůzce koaliční rady před jednáním vlády.
S kompetenční žalobou na hlavu státu podle Turka Motoristé nepočítají. Již dříve podání kompetenční žaloby na hlavu státu vyloučili šéf Motoristů Macinka i premiér Babiš.
Ve středu poslanecký klub Motoristů vyjádřil jednomyslnou podporu Turkovi, který zůstává jediným kandidátem Motoristů na post ministra životního prostředí. Klub Motoristů vyjádřil znepokojení nad přístupem prezidenta Pavla k plnění jeho ústavních povinností.