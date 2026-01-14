Turek bude mít jako zmocněnec pro klima pracovní smlouvu nebo dohodu

Za výkon své funkce bude odpovídat vládě, která ho jmenuje a odvolává na návrh ministra životního prostředí. Čestný prezident Motoristů Turek by měl mimo jiné zastupovat vládu při vybraných jednáních s orgány Evropské unie a neformálních mezinárodních konzultacích v oblasti klimatu a Green Dealu v rozsahu pověření vládou.
Turka jmenovala vláda zmocněncem v pondělí, současně zrušila funkci zmocněnce pro mezinárodní vyjednávání o klimatu. Ministerstvo životního prostředí nadále dočasně povede předseda Motoristů Petr Macinka. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí řekl, že jde o dočasné řešení. Turka nechce prezident Petr Pavel jmenovat ministrem životního prostředí.
Podle statutu bude Turek zaměstnancem ministerstva životního prostředí na základě pracovní smlouvy nebo dohody o pracovní činnosti. „Hlavním posláním vládního zmocněnce je koordinace při tvorbě, vyjednávání a uplatňování politik a opatření Evropské unie v oblasti klimatu a Green Dealu, se zvláštním důrazem na ekonomické a sociální dopady na ČR a její občany,“ stojí v dokumentu schváleném vládou.
Statut dává Turkovi za úkol koordinovat meziresortní postup Česka v otázkách klimatu a Green Dealu, včetně přípravy a sladění stanovisek vlády k legislativním a nelegislativním návrhům Evropské unie. Má také vyhodnocovat dopady navrhovaných i přijímaných opatření v otázkách klimatu a Green Dealu na konkurenceschopnost české ekonomiky, průmysl, energetiku, dopravu a zemědělství, domácnosti, obce a regiony.
Na základě svých vyhodnocení má zmocněnec předkládat vládě doporučení a navrhovat opatření směřující k ochraně českých zájmů včetně návrhů na využití výjimek, úpravu tempa a způsobu implementace evropských opatření. Turek má za úkol spolupracovat se zástupci průmyslu, zaměstnavatelů, odborů, obcí, krajů a dalšími zástupci odborné veřejnosti.
Podmínky pro jmenování upravuje služební zákon a zákon o střetu zájmů. Poslance či senátora není možné jmenovat na služební místo, neslučitelný s jejich funkcí je pak pracovní či služební poměr ve středních správních úřadech či na ministerstvech, řekl ústavní právník Jan Kysela. Podle něj postavení závisí na statutu zmocněnce a usnesení vlády.