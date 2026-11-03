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Turek zveřejnil svůj diplom s překlepy, pak ho smazal a nevěřící označil za blázny

Autor:
  14:26
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Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026)

Filip Turek po jednání koaliční rady (10.července 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Příspěvek poslance Filipa Turka (nestr. za Motoristé) s jeho vysokoškolským...
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Poslanec Filip Turek (nestr. za Motoristé) vzbudil pochybnosti ohledně diplomu svého vysokoškolského vzdělání. Na sociálních sítích zveřejnil fotografie dokumentů, které však obsahovaly překlepy v názvu studijního programu i další nesrovnalosti. V pozdějším příspěvku se dokumenty lišily vizuálně a politik nakonec všechny snímky smazal.

Poslanec zveřejněním svého diplomu z University College Prague na sociálních sítích reagoval výtky, že není žádný vystudovaný diplomat, za něhož se označil v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.

V pořadu se vyjadřoval k oficiálnímu protestu svého stranického kolegy a ministra sportu, prevence a zdraví Borise Šťastného vůči návratu ruských hokejistů na mezinárodní soutěže. Turek v televizi uvedl, že jako vystudovaný diplomat by situace řešil zcela jinak.

Jím zveřejněný obrázek diplomu však obsahoval řadu chyb a nepřesností. V první publikované verzi byl překlep v názvu studijního programu „Mezinárodní a diplomntická studia“. Chyby byly i v dalších slovech, jeho druhá podoba navíc byla odlišná vizuálně a formátově od té první.

Příspěvek poslance Filipa Turka (nestr. za Motoristé) s jeho vysokoškolským diplomem, který obsahuje řadu překlepů. (3. listopadu 2026)

Turek pravost svého absolventského diplomu obhajuje. „Řádný diplom samozřejmě mám. Profesor Jan Eichler se k mé diplomové práci i studiu opakovaně veřejně vyjadřoval a považuji za blázna každého, kdo si myslí, že jsem si musel diplom vygenerovat,“ sdělil redakci iDNES.cz.

Ke svému vyjádření připojil i rozhovor s profesorem Janem Eichlerem, který byl vedoucím jeho magisterské práce. „Eichler nejen potvrzuje své někdejší pedagogické spojení s Turkem, ale také veřejně oceňuje jeho odbornou práci a studijní přístup. Je to jeho osobní hodnocení založené na zkušenosti s vedením diplomové práce, nikoli obecné hodnocení Turkova politického působení,“ uvádí zpráva.

Již v minulosti panovaly pochybnosti o jeho vysokoškolském vzdělání. Samotná soukromá vysoká škola University College Prague však v pro Seznam Zprávy potvrdila, že na ní Turek skutečně dokončil její magisterský program.

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