Turisté se hrnou do hor, dva kraje posilují spoje. V přeplněné dopravě ale roste riziko nákazy

Praha Na Ovčárně, nejvýše položeném lyžařském centru v celé republice, se kříží tratě pro chodce, běžkaře, v létě i cyklisty. Sníh se ve výšce pěkně drží, a tak není divu, že tahle perla Jeseníků představuje magnet pro turisty.

Nic na tom nezměnily ani koronavirové restrikce, pobyty v přírodě nejsou zakázané a rodiny s dětmi vyhledávají každou možnost, jak svoje potomky provětrat. Moravskoslezský a Olomoucký kraj proto musely posílit spoje do hor. Zájemci o výlet se do těch stávajících nevešli.

Moravskoslezský kraj reagoval na přetížené víkendové autobusy do turisticky nejvyužívanějších lokalit v Jeseníkách a Beskydech, respektive těch částech, které spadají do jeho revíru. „Jedná se například o spoj na Ovčárnu, z oblasti Beskyd, kde jde o Jablunkovsko, konkrétně spojení na Horní Lomnou. Na Frenštátsku se posílí spojení do Trojanovic.

„Situace se pravidelně vyhodnocuje nejen u víkendových spojů, ale i těch do zaměstnání tak, aby se minimalizovalo riziko přenosu nákazy covid-19,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí kraje Nikol Birklenová. Stejné je to na železnici, hlavně do Beskyd, i tam se přidává.

Jedna věc jsou nespokojení turisté, kteří se nevejdou do vagonu nebo autobusu, druhá ale růst rizika nákazy v přeplněných spojích, jak zmínila Birklenová. Hromadná veřejná doprava je ideálním inkubátorem na šíření koronaviru, zvláště musejí-li se pasažéři mačkat.

„I přes snahy některých států vyblokovat sedadla veřejné dopravy tak, aby sedící od sebe byli nejméně dva metry, není možné zajistit rozestupy mezi stojícími pasažéry,“ popsal serveru Lidovky.cz virolog Ivan Hirsch. Kraje tudíž posilují spoje taky proto, aby cestující v jednotlivých prostředcích víc naředily. Teď, když se rozjíždějí turnusy jarních prázdnin, lze očekávat zvýšený nápor nejen o víkendech.

Starostové z horských oblastí přidání spojů vítají, je to pro ně často řešení dlouhodobější bolesti, že toho jezdí málo, i kdyby koronaviru nebylo. „Přešlo se na jiný systém financování autobusové dopravy ze strany kraje a byla nastavena pravidla, která neumožňovala dopravci operativně zvyšovat četnost autobusových spojů. V letní a zimní špičce jezdilo mezi Hvězdou a Ovčárnou dříve až 13 autobusů. Teď se jedná o tři a stávalo se velice často, zejména v létě, že autobusy nebyly schopny přepravit tak velký počet lidí,“ popsal serveru Lidovky.cz starosta Malé Morávky Ondřej Holub.

Jak to občas vypadá v autobusu:

Poslední tři roky, hlavně odpoledne, se běžně stávalo, že po odjezdu autobusu zůstala na zastávce trčet početná skupina nespokojených výletníků, které spoj nedovedl pobrat. Benefit si užijí taky místní, dostanou se do práce a z ní domů častěji a aniž by se tísnili s turisty.

Přidal se i sousední kraj, ostatní zatím ne

K podobnému kroku jako sever Moravy přistoupil už v polovině ledna sousedící Olomoucký kraj, obě hejtmanství se dělí o Jeseníky. „Hory chce v poslední době navštívit stále více lidí, autobusy i vlaky začaly být přeplněné. Zaznamenali jsme negativní reakce cestujících, kteří se do spojů vůbec nedostali. Proto jsme se s dopravci domluvili na posílení,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Zácha pro server Olomouc.cz. Ostatní kraje na dotaz serveru Lidovky.cz uvedly, že se k posilování spojů nechystají, protože zatím nemají důvod.

Důležitější proměnnou než spokojenost cestujících, i když i to je pro dopravce významný ukazatel, představuje již zmíněná ochrana před koronavirem. Městskou hromadnou dopravu i dálkové spoje již od počátku pandemie odborníci označují za místo s vyšším rizikem nákazy. I když se v létě rozvolnilo skoro vše, v pražském metru platila povinnost zakrytých dýchadel po celou dobu. A když se v Moravskoslezském kraji kolem dolu Darkov rozhořelo enormně velké ohnisko, vrátily se roušky na tváře cestujících i tam, včetně vlaků přijíždějících do regionu.

Infekční potenciál veřejné dopravy dokládá i výsledek nedávné analýzy, jíž měla hlavní hygienička Jarmila Rážová vytipovat oblasti, kde by se patřilo nosit minimálně dvojkové respirátory povinně. Rážová vládě ze všech možností doporučila jenom veřejnou hromadnou dopravu. Ministři nechali vyšší stupeň ochrany dýchadel nakonec jen na doporučení s argumentem, že nechtějí diskriminovat nízkopříjmové domácnosti.

Riziko nákazy ve vlacích, autobusech nebo tramvajích je teď v zimě vyšší než v teplých letních měsících. Proti viru pomáhá časté, intenzivní větrání, suchý a teplý vzduch mu naopak svědčí. Tedy přesně takový, jaký bývá v přetopených kupé nebo vagonech; ochota otevřít okna, když venku mrzne, u pasažérů klesá úměrně se rtutí v teploměru. Části lidí se pak špatně dýchá a stáhnou si roušku minimálně pod nos.

Virus se v suchém teplém vzduchu intenzivněji šíří i proto, jak připomněl pro SeznamZprávy vědec Jan Kulveit, protože částice viru zůstávají v takovém vzduchu „viset“ déle.