Turisté z Chorvatska současné šíření covidu nezpůsobují, říká český velvyslanec v Záhřebu

Praha/Záhřeb Chorvatsko si od začátku letní sezóny počínalo velice dobře, situaci zvládlo. Češi, kteří jsou dnes nemocní, ve velké většině v Chorvatsku nebyli, říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz velvyslanec v Záhřebu Vladimír Zavázal.

Lidovky.cz: Americký deník The Wall Street Journal napsal tento týden, že Chorvatsko spustilo nové šíření koronavirové nákazy v Evropě. Jak na to Chorvati reagují?

Zatím nijak. Ale ono to už nyní pro ně nic neznamená, protože sezóna je pryč. Přes víkend jsem byl na Istrii a tam už to opravdu jen dobíhá. Jsou tam v drtivé většině Němci, protože ti mají od své vlády zákaz celého chorvatského území kromě Istrie. Pokud jde o věkovou skladbu, tak buď tam nyní narazíte na německé seniory nebo rodiny s malými dětmi, ještě těmi ne školou povinnými. Druzí v pořadí jsou Češi, ale těch už tam není mnoho. I hotely už se postupně zavírají, v Poreči jsou otevřeny jen tři. Prostě sezóna končí.

Lidovky.cz: Nebojí se nyní pošramocené image?

Nemám tušení. Ale teď už jim to neuškodí. Lidé budou asi chtít k moři stále, samozřejmě ale nevíme, jak na tom bude svět za rok. Můžeme se jen domnívat, proč WSJ takový článek napsal. Podle mě je vůči tomu Chorvatsku trošku nespravedlivý, působil na mě divným dojmem. Pokud jde o Čechy, tak letošek prokázal, že Chorvatsko je u nás tak oblíbené, že to asi máloco dokáže zastavit.

Vladimír Zavázal, český velvyslanec v Chorvatsku

Lidovky.cz: Podle údajů z českého ministerstva zdravotnictví si ale nejvíce Čechů přivezlo koronavirovou nákazu právě z Chorvatska.

Dnes už to není Chorvatsko. Rozhodně turisté z Chorvatska nezpůsobují současnou situaci. Lidé, kteří jsou dnes nemocní, tak ve velké většině v Chorvatsku nebyli. Ti z Chorvatska už jsou dnes vyléčení, pokud si to opravdu odsud přivezli, o čemž stále nemáme důkazy.

Lidovky.cz: Jak hodnotíte letošní sezónu v zemi?

Velmi vydařeně. Pokud jde o počty českých turistů, tak to je velké překvapení, neboť jsme se v nocování i příjezdech udrželi na 75 až 80 procentech oproti loňskému roku. To je skoro neuvěřitelné. A zůstali jsme na 4. místě. První bylo Německo, druhé Slovinsko, třetí Polsko. A pokud jde o situaci v zemi, celkově si myslím, že si tady počínali od začátku dobře. I ta ekonomická optimalizace byla správná. Vyšlo jim to a i čísla nákazy mají klesající trend.

Lidovky.cz: Neobviňují turisty, že jim nákazu do země zavlekli?

Vůbec ne. Chorvati jsou rádi, že turisté přijeli. Dokonce jsem od jednoho pána na Istrii slyšel, že jim se virus vyhýbá, protože nemá rád sůl. To už je na posouzení vědců a lékařů, já si to samozřejmě netroufám tvrdit. Každopádně Istrie to zvládla výborně, i do obchodů chodili s rouškou, i když to bylo v zemi jen doporučené a ne nařízené.

Lidovky.cz: Musel jste za léto řešit nějaký případ nakaženého Čecha v Chorvatsku?

Někdo se na nás obrátil, ale nakonec mu nic nebylo. Asi se špatně najedl nebo něco takového. Žádného covid pozitivního jsme za celou dobu neřešili. Jen nejrůznější dotazy na to, co musí mít dotyčný s sebou na cestu. Pozitivní je letos i počet mrtvých, těch máme deset, což je polovička z loňského roku.

Lidovky.cz: Nezvažují Chorvati, že nás škrtnou ze svého seznamu bezpečných zemí?

Myslím, že nás velmi pragmaticky neškrtnou. Čechů sem už dnes opravdu cestuje málo, nehrálo by to žádnou roli. A taky proč by to dělali? My jsme jim opravdu vytrhli trn z paty. Oni celkově v létě dali přednost mírnému zdravotnímu riziku, risk jim vyšel. Sezónu zachránili a je to dokonce silnější, než se čekalo.

Lidovky.cz: A že my bychom je označili za červené, to už asi není dnes téma.

To by bylo trošku směšné. Když to bylo kritické kolem 20. srpna, tak se to neudělalo a od té doby se chorvatská čísla nakažených výrazně snížila. Když se tehdy rozhodovalo, zda Chorvatsko zavřít nebo ne, měli jsme tu na 60 tisíc Čechů. Takový nápor by hranice těžko unesly.

Lidovky.cz: Jak je možné, že Chorvati se tolik nenakazili a turisté ano?

Určitě v nočních barech ta nákaza u turistů bude vyšší. Chorvaté měli v jednu chvíli průměrný věk nově nakažených 31 let. A pak udělali zátrh a ty noční bary zavřeli. Od té doby se to začalo výrazně zlepšovat. Byla to zřejmě dobrá věc. V restauraci roušku nemáte, v obchodě ji máte. To pořád drží, i když se jim to teď hodně zlepšuje. Tyto jednoduché věci, které vás v životě moc neomezují, ty mají.

Roušky měli někdy od poloviny července. Původně to udělali na 14 dní, ale nakonec to drží dál.

Lidovky.cz: Čili zpřísněná opatření se zemi vyplatila?

Když se dnes podíváte na koronavirovou mapu země, tak vidíte, že Záhřeb, který měl v jednu chvíli 800 aktivních případů, tak dnes má 197. Split jich měl přes 600, v tuto chvíli 276. Istrie má 3 nakažené, to je neuvěřitelné. Nutno dodat, že tato klesající čísla jsou v době, kdy oni minimálně zpětinásobily počet testů.

Lidovky.cz: Co je dnes hlavním zdrojem nákazy?

Dělají to hlavně svatby a oslavy, rodinné akce. Tyto více nábožensky založené země mají velké svatby, různé církevní svátky, na kterých se hodně scházejí.

Lidovky.cz: Přesto všechno, myslíte si, že letošní letní cestování přispělo k opětovnému rozšíření viru?

Nejsem lékař ani epidemiolog, ale zdravý rozum mi říká, že kdybych všechny hranice zemí i obcí zavřel, dal i třeba zákaz vycházení, tak by to asi rychleji kleslo. Ale to by muselo být všude. Například v Číně, že? Samozřejmě míchání lidí nějakou roli hraje, ale jde tady pořád o optimalizaci. Nejde o to úplně ten vir zlikvidovat, to zatím věda neumí.